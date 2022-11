Hertha BSC braucht Sieg gegen Köln Mit einem Sieg gegen den 1. FC Köln will Hertha BSC den Relegationsrang in der Fußball-Bundesliga im letzten Spiel vor der WM-Pause wieder verlassen. „Mein g... dpa

Berlin -Mit einem Sieg gegen den 1. FC Köln will Hertha BSC den Relegationsrang in der Fußball-Bundesliga im letzten Spiel vor der WM-Pause wieder verlassen. „Mein größter Wunsch ist, dass wir am Samstag eine Topleistung liefern und mit drei Punkten rausgehen“, sagte Trainer Sandro Schwarz vor der Partie im Olympiastadion (15.30 Uhr/Sky). Durch das 1:2 in Stuttgart waren die Berliner am Dienstag auf den 16. Rang abgerutscht. Sie liegen damit drei Punkte hinter den Schwaben.