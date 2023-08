Qualität ist ein Wort, das Produkte beschreibt. Oder eine Dienstleistung. Qualität war auch ein Wort, das nach der 0:3 (0:2)-Niederlage von Hertha BSC beim Hamburger SV fiel. Und zwar in Verbindung mit: mangelnde. So sagte etwa Herthas Trainer Pal Dardai: „Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass wir heute ein Tor schießen. Das ist auch die Qualität.“ Also die, die fehlt. Denn: 2. Liga bedeutet, wie Dardai feststellte, „andere Zweikampfführung, andere Robustheit, anderer Stil“.



Das bittere Berliner Auftakt-Fazit nach null Punkten aus drei Spielen, 0:5 Toren und Platz 18 in der 2. Liga lautet wohl: Hertha hat nicht die Qualität, da zu bestehen. Momentan jedenfalls. Ob es noch anders wird? Die Hoffnung lebt.

Toni Leistner spielt bei Hertha mit genähter Wunde weiter

Wie Fußball in der 2. Liga funktioniert, war am Sonnabend in Hamburg an Herthas Innenverteidiger Toni Leistner zu sehen. Der war Kapitän beim HSV und weiß viel von Robustheit. Nach einem Luftduell mit Laszlo Benes lag Leistner minutenlang am Boden. Blutgetränkte Tücher zwischen den Beinen der Hertha-Betreuer, die sich über ihn beugten, zeugten von einer Gesichtsverletzung.

Leistner spielte dann mit genähter Wunde über der Nase weiter. Er gehörte nicht zu denjenigen, die Einsatz vermissen ließen, aber zu denjenigen, die monierten, im Volksparkstadion habe die Hertha „auf gut Deutsch ohne Eier gespielt“. Das nutzte der HSV aus: Bakery Jatta und Benes (per Handelfmeter) trafen vor der Pause, Robert Glatzel setzte Hertha, kurz vor Ende der Partie dann, wie es Hertha-Profi Marco Richter nannte: schachmatt. Die Qualität von Leistners Geburtstagsabend (keine Eier, keine Punkte, Nase durch) war ziemlich bescheiden. „Heute haben wir nach vorne erst recht nichts hinbekommen. Wir reden immer die ganze Woche ganz viel, aber im Endeffekt fehlt die Qualität dann wahrscheinlich auch“, sagte der Verteidiger.

Dardai hatte vor allem bei den Zweikämpfen, den zweiten Bällen, den Luftduellen einen Riesenunterschied zum HSV ausgemacht. Lediglich in den ersten 20 Minuten sei sein Team so gestanden wie besprochen. Aber wenn nicht gleich der erste Pass zum Gegner ging, war es der zweite. Und Torschüsse? Kann Hertha offenbar nur im Training. Oder halt gegen Regionalligisten wie im Pokal gegen Jena.



Aber ist das ein Wunder? Bei dem unter Sparzwang zusammengeschusterten Kader? Den Unterschied zum HSV, der über die Zweitliga-Jahre und viele Enttäuschungen hinweg zusammenwachsen konnte, sah Dardai sofort. Er sagte: „Ich gratuliere Hamburg. Hier siehst du die Spielkultur, eingespielte Mannschaft. Zum Schluss, leider, das muss man ehrlich sagen, war eine Klasse Unterschied zwischen den beiden Mannschaften.“ Jetzt werde man sich im Hertha-Team gegenseitig aufbauen. Das Sonntagstraining strich der Coach jedoch.