Berlin - Das war kein einfacher Sieg für Hertha BSC, aber was fällt dieser Mannschaft in diesen Tagen schon leicht. 2:1 (0:0) hieß es nach 94 Minuten größter Anstrengung gegen den Aufsteiger SpVgg Fürth, wobei die Blau-Weißen nach dem Gegentreffer durch Branimir Hrgota und dem Ausgleichstreffer durch Jurgen Ekkelenkamp letztlich durch ein Eigentor von Fürths Maxi Bauer zum Erfolg kamen. Es war ein Erfolg, der Trainer Pal Dardai bis auf Weiteres das Arbeiten erleichtern wird, wenngleich bei seiner Mannschaft, wie sich auch an diesem Freitagabend vor 20.000 Zuschauern im Olympiastadion offenbarte, doch noch vieles im Argen liegt. „Zum Schluss haben wir verdient gewonnen, haben in der zweiten Halbzeit richtig Druck gemacht, haben auch richtig gut gewechselt“, sagte der Hertha-Coach in aller Unbescheidenheit.

Einmal mehr hatte Dardai im Vergleich zum Spiel davor allerlei Umstellungen vorgenommen. Als würde sich der Ungar aufgrund einer Teilnahme an einem Europapokal-Wettbewerb zur Rotation gezwungen sehen. Da das mit der Hertha und Europa bekanntermaßen nicht der Fall ist und die Blau-Weißen am vergangenen Wochenende einen 3:1-Sieg in Bochum gelandet hatten, war dieser tiefgreifende Personalwechsel jedenfalls nur schwer nachzuvollziehen.

Klar, Jordan Torunarigha (Oberschenkel) und Lukas Klünter (Schulter) mussten aufgrund ihrer Verletzungen ersetzt werden, aber dass Dennis Jastrzembski, Vladimir Darida und Marco Richter für Kevin-Prince Boateng, Myziane Maolida und Martin Plattenhardt weichen mussten, sorgte wohl nicht nur bei den Verdrängten für ein heimliches Stirnrunzeln. Für Klünter kam auf der rechten Seite übrigens Deyovaisio Zeefuik zum Einsatz, für Torunarigha gab Dardai-Sohn Marton den linken Verteidiger in der Dreier-Abwehrkette.



Boateng? Große Gesten, ein paar Tricks, keine Wirkung

Die Herthaner hatten jedenfalls mal wieder größte Probleme beim Spielaufbau, also bei der so wichtigen Pflichtübung, für die letztlich der Trainer verantwortlich ist. Ein Hauch von Pressing reichte schon aus, und schon flatterten die Nerven bei den Gastgebern. Aus der spielerischen Not wurde allzu oft ein zu hohes Risiko beim Passspiel eingegangen, wurden Bälle per Befreiungsschlag durch die Nacht gejagt, sodass der Aufsteiger beim Verteidigen zunächst nicht allzu große Probleme hatte. Boateng? Große Gesten, ein paar Tricks, eine gelbe Karte wegen absichtlichen Handspiels (43.), letztlich keine Wirkung. Andererseits war auch der Aufsteiger im Endeffekt zu harmlos, als dass Hertha-Keeper Alexander Schwolow tatsächlich ins Schwitzen kam.

So gab es für die Torchancenzähler in der ersten Hälfte kaum etwas zu notieren. Suat Serdar, der in Bochum zwei Tore erzielt hatte, tat sich in der 16. Minute als Solist hervor, durchquerte dabei samt Ball mit schnellen Schritten das Zentrum, um mit seinem Schuss aus 16 Metern aber dann doch das vom ehemaligen Herthaner Sascha Burchert gehütete Tor der Fürther um einen Meter zu verfehlen. In der 39. Minute kam Zeefuik endlich mal mit Schwung über die rechte Seite, seine Flanke war allerdings zu ungenau, als dass die mitgelaufenen Maolida und Serdar zum Abschluss kommen konnten.

Ekkelenkamp trifft wenige Sekunden nach seiner Einwechslung

In der zweiten Hälfte wurde das alles ein klein wenig ansehnlicher, ein klein wenig griffiger, von einem guten Spiel konnte aber noch immer nicht die Rede sein. Der Impuls für etwas mehr Spaß ging dabei allerdings von den Franken aus, im Besonderen von Jeremy Dudziak, der in der 57. Minute mit Eleganz in den Strafraum der Herthaner eindrang, über den Fuß von Zeefuik ins Stolpern kam und damit einen Elfmeter provozierte. Branimir Hrgota verwandelte sicher.

Dardai sah sich zum Handeln gezwungen, brachte nur zwei Minuten nach dem Gegentreffer Jurgen Ekkelenkamp für Boateng und Davie Selke für den unsichtbaren Ishak Belfodil ins Spiel - und machte damit genau das Richtige. Denn nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung traf der Erstgenannte nach einem Eckball von Marton Dardai per wuchtigen Kopfstoß zum Ausgleich, während Selke vom ersten Moment an richtig Rabatz machte.

Mit ihm als Stoßstürmer, wenig später mit Richter als Flügelstürmer über rechts waren die Herthaner plötzlich dynamisch. So dynamisch und zwingend, dass die Fürther immer mehr in ihre eigenen Hälfte, ja in ihren eigenen Strafraum gedrängt wurden. Richter, in der 68. Minute ins Spiel gekommen, war es auch, der die spielentscheidende Flanke vor das Tor der Gäste schlug. Bedrängt vom Niederländer Ekkelenkamp fabrizierte Bauer dabei in der 79. Minute ein Eigentor, bei dem Burchert letztlich chancenlos war.