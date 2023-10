Die 2. Liga ist in dieser Saison attraktiv wie selten. Das empfindet offenbar auch Pal Dardai so. Ob Spiele etwa gegen Fortuna Düsseldorf, den Hamburger SV, den FC Schalke 04 oder nun gegen Nürnberg – „das sind Spiele von der Stimmung wie in der Ersten Bundesliga“, betonte der Trainer von Hertha BSC vor dem Sonntagsspiel (13.30 Uhr, Sky) beim Traditionsklub und früheren Bundesligisten 1. FC Nürnberg am Valznerweiher. Dort kämpften Team inklusive Trainer Christian Fiél in der Länderspielpause mit einer Grippewelle. Als Ausrede will der Coach das aber nicht gelten lassen: „Wir werden trotzdem versuchen, von der ersten Sekunde das auf den Platz zu bringen, was wir uns über die letzten Wochen erarbeitet haben.“



Tatsächlich steht am Sonntag eine spannende Partie zweier Traditionsklubs an, die bislang beide zwölf Punkte aus neun Spielen in der 2. Liga erkämpft haben. „Deutschland kann richtig froh sein“, sagte Dardai. „Ich glaube, es gibt ganz selten in der 2. Liga ein Spiel, das langweilig ist. Ich glaube, wir können alle zufrieden sein.“

Hertha-Trainer Pal Dardai schwärmt vom Wir-Gefühl

Wir, damit meint er die Spieler. Aber vor allem meint er die Fußballfans. „Die Fans, die sind wichtig. Nürnberg gegen Hertha in einem leeren Stadion wäre nicht schön. Die Tradition der beiden Mannschaften, das Wir-Gefühl. Das ist das, was den Unterschied macht“, ergänzte Dardai, dessen Team von 4600 Fans aus Berlin begleitet wird.



Und wie sehr die Berliner Fans hinter Hertha stehen, zeigt zum einen die Aussage von Präsident Kay Bernstein, der dieser Zeitung sagte: „Wir hatten einen Zuschauerrekord in der Abstiegssaison. Wir haben einen Dauerkartenrekord in dieser Saison, 66.000 Zuschauer gegen St. Pauli – ja, da waren auch einige Hamburger da –, aber wir haben auch alle Auswärtsblöcke ausverkauft. Es gibt eine größere Nachfrage an Auswärtstickets als Plätze, weil so viele Menschen der Alten Dame hinterherfahren wollen.“

Welchen Rückhalt die Profis auf dem Platz erhalten, beweist auch eine Szene, die in Teil zwei der Hertha-Doku zu sehen ist, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Dort hat sich der Vorsänger der Harlekins auf den Rasen vor die Spieler gestellt, die gerade eine spektakuläre Partie mit 4:6 beim FC Magdeburg verloren hatten. Der Capo gestikuliert, schaut den Spielern in die Augen, sagt: „Ihr seid die Mannschaft. Wir wollen nicht sofort aufsteigen. Wir sind realistisch. Wir glauben, dass es nicht sofort funktioniert. Aber wir wollen euch nicht in der Dritten Liga sehen. Guckt uns an. Hier sind 3000 Leute, neulich in Hamburg 7000. Wir haben alle Bock auf euch. Ihr seid die Mannschaft. Reißt euch zusammen.“

Die Botschaft des Harlekin-Capos lautet: „Wir sind da.“ Und: „Wir mögen diese Mannschaft.“ Ganz offenbar hat diese spezielle Motivationsrede Wirkung hinterlassen. Schließlich kamen in den darauffolgenden vier Spielen drei Siege zustande. Präsident Bernstein hat beobachtet, dass in dieser Zweitliga-Saison eine andere Mannschaft als in der Zeit davor auf dem Platz steht. Eine, die kämpft, zusammenhält, füreinander da ist.

Kay Bernstein sieht viel Mentalität in Herthas Mannschaft

„Gerade die Spiele in Gelsenkirchen und in Kiel sind Partien gewesen, die wir in der Vergangenheit unentschieden gespielt oder verloren hätten. Wir haben Murphys Gesetz durchbrochen. Man sieht, dass diese Mannschaft einen anderen Glauben hat, eine andere Mentalität“, sagte Bernstein. „Wir haben jetzt Mentalität in der Abwehr, im Sturm, auf den Außen. Es ist ein Team.“ Und bei einem weiteren Erfolg in Nürnberg kann Hertha BSC aus der Tabellenmitte weiter ein Stück nach oben klettern. Dardai stellte jedenfalls am Freitag klar: „Ich will nächste Woche sagen können, wie schön war dieser Sieg in Nürnberg.“