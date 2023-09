Hertha BSC hat nicht erst seit der Niederlage in Magdeburg ein Defensivproblem

Selbst Minuten nach dem Spiel konnte Haris Tabakovic es immer noch nicht so recht verstehen. Viermal hatte Hertha BSC beim 1. FC Magdeburg geführt, der Stürmer selbst zwei Tore erzielt und eins aufgelegt, am Ende aber noch mit 4:6 verloren und damit einen Rekord in der 2. Bundesliga aufgestellt: Noch nie zuvor hatte eine Mannschaft trotz viermaliger Führung das Spiel nicht gewonnen. Dass man so ein Spiel aber zwingend gewinnen muss, sagte Tabakovic nicht einmal, nicht zweimal, sondern gleich dreimal im Gang zur Kabine, in welche kurz darauf das Essen für ihn und seine Mitspieler geliefert wurde. Wer weiß, wie oft der 29-Jährige auch dort das aussprach, was sich hinterher jeder fragte: Wie kann man nur vier Führungen verspielen?

Pal Dardai reicht ein Satz, um die Niederlage in Magdeburg zu erklären

Pal Dardai gelang es, die Analyse auf einen Satz herunterzubrechen: „Offensiv war es gut, defensiv Schrott.“ Der Hertha-Trainer hatte seiner Mannschaft einen Matchplan mitgegeben, der mit dem frühen Treffer von Fabian Reese auch perfekt aufzugehen schien: frühes Pressing, Fehler provozieren und diese dann mit Toren bestrafen. „Wir sind dann aber nicht mal auf den Ball getreten, sondern haben immer weiter nach vorne gespielt und sind viel Risiko gegangen“, sagte der Torschütze des frühen 1:0. Sein Trainer hatte nach dieser und den weiteren drei Führungen keinen Spieler gesehen, der die Verantwortung übernommen hätte. „Die Naivität, mit der wir einige Tore kassiert haben, war neu für mich“, so Dardai. Wenngleich die Probleme in der Abwehr in dieser fünf Spieltage alten Saison für den 47-Jährigen nicht neu gewesen sein können.

Insbesondere Jonjoe Kenny und Marc-Oliver Kempf haben bislang keinen stabilisierenden Eindruck hinterlassen, sind immer wieder durch Fehler im Spielaufbau und im Stellungsspiel negativ aufgefallen, nur wurde ihre Leistung von der Harmlosigkeit im Angriff – mit drei torlosen Spielen zum Saisonstart und dem deutlichen 5:0-Sieg gegen Greuther Fürth – überstrahlt. Doch auch beim bislang einzigen Sieg dieser Spielzeit hatte Hertha BSC in jeder Halbzeit Phasen, in der die Mannschaft durch fehlende Kontrolle hätte Gegentore kassieren können, was auch Pal Dardai nach der Niederlage in Magdeburg ansprach.

Fabian Reese erzielte sein erstes Tor im Trikot von Hertha BSC, verabschiedete sich nach der Niederlage gegen den 1. FC Magdeburg trotzdem verhalten von den mitgereisten Fans. Moritz Eden/City-Press

Bei der wiederum waren die Fehler zu offensichtlich und Kempf nach 60 Minuten so entnervt, dass er um seine Auswechslung bat. „Die letzten paar Tage war das vielleicht ein bisschen viel für ihn, es ist nicht so gelaufen, wie es sollte“, sagte Pal Dardai, stellte sich aber auch gleich schützend vor den Verteidiger, der, genau wie Kenny, kurz vor dem Ende der Transferperiode noch vor einem Vereinswechsel gestanden hatte: „Er ist trotzdem ein wichtiger Spieler, wir werden ihn aufbauen, wir brauchen ihn.“ Kempf und Kenny waren in Magdeburg mehr oder weniger die letzten Überbleibsel aus der Amtszeit von Fredi Bobic, ansonsten hat Hertha BSC viele der alten Kleider abgelegt und einen neuen Kader zusammengestellt, der noch etwas Zeit benötigt und sie mit der zweiwöchigen Länderspielpause geschenkt bekommt.

Diese Pause müsse man jetzt nutzen, um als Mannschaft zusammenzuwachsen und an den Fehlern zu arbeiten. „Es ist wichtig, dass die Transferperiode vorbei ist, dass wir wissen, wer hier ist, dass man ein Team formen kann“, sagte Haris Tabakovic. Als Entschuldigung für die Niederlage in Magdeburg „aber wäre das zu einfach – das müssen wir nach Hause bringen“, sagte der Stürmer, „man muss defensiv komplett verteidigen, da muss jeder von vorne bis hinten arbeiten. Und das haben wir in den Situationen nicht gemacht.“

Fabian Reese erzielt sein erstes Tor im Trikot von Hertha BSC

Auch Fabian Reese wollte die alleinige Schuld an den Gegentoren keineswegs nur in der Viererkette sehen: „Im Übergangsspiel haben wir wenig Abstimmung gehabt und im Defensivverbund, alle zusammen, von vorne bis hinten, zu schlecht verteidigt und viele Torchancen zugelassen“, sagte der Offensivmann, der im fünften Zweitligaspiel für Hertha BSC seinen ersten Treffer erzielte, den aber lieber für drei Punkte eingetauscht hätte, wie er später auf Instagram schrieb.

Sein Treffer aber war einer von neun aus den vergangenen zwei Spielen und für Reese „ein Ausrufezeichen“, nachdem er in seinen ersten Wochen in Berlin die Kritik an der trefferlosen Offensive registriert hatte. „So langsam finden wir uns, schießen Tore und spielen vorne gut zusammen. Jetzt geht es aber auch darum, dass wir weniger Tore kassieren, dass wir zu null spielen – denn dann hast du schon mal einen Punkt. Es muss ein Reifeprozess stattfinden: Wenn wir führen, müssen wir unser Spiel anpassen“, so Reese. Auch wenn es in Magdeburg geschmerzt hat, kann es in diesem Reifeprozess helfen, vier Führungen nicht für einen Sieg genutzt zu haben.