Hertha BSC ist dem FC Schalke 04 nach dem Sieg nicht nur um fünf Punkte enteilt

Gerade einmal fünf Wochen liegen zwischen dem letzten Spiel vor der ersten und der letzten Partie vor der nun anstehenden Länderspielpause. Diese fünf Wochen haben Hertha BSC nicht nur neun weitere Punkte beschert, sondern lassen die Mannschaft nach dem 2:1-Sieg (1:0) gegen den FC Schalke 04 mit einem guten Gefühl in die zweiwöchige Pause gehen.

Apropos Gefühl: Wie es den meisten Vereinen der Zweiten Bundesliga und ihren Anhängern ergeht, wenn sie bei Auswärtsspielen gegen Hertha BSC vor dem Olympiastadion vorfahren, durften am Sonntag auch Pal Dardai, seine Spieler und die mitgereisten Hertha-Fans erleben, als sie das Gelände des FC Schalke 04 erreicht hatten: „Das fühlt sich wie Bundesliga an“, sagte der Hertha-Trainer vor der Partie ins Sky-Mikrofon. Auch ließ er dabei die Begründung für die ähnliche Entwicklung beider Vereine und das Aufeinandertreffen in Liga zwei nicht unerwähnt: „Zum Schluss gab es überall Geldprobleme, musste man hier und da sparen, Schalke hat einen schwierigen Moment, wir auch.“

Schalke wirkt im Moment chaotischer als Hertha BSC

Zwei Punkte trennten beide Traditionsvereine vor dem direkten Duell – allerdings, und das mag man bei allen Problemen im Berliner Westend der vergangenen Wochen, Monate und Jahre kaum glauben, geht es bei FC Schalke 04 zumindest im Moment noch chaotischer zu. Da wurde erst der Ex-Unioner Timo Baumgartl nach seiner öffentlichen Kritik an Trainer Thomas Reis nach dem 1:3 gegen St. Pauli kurzzeitig suspendiert, der Trainer wenige Tage später aufgrund schlechter Ergebnisse entlassen. Dort gibt der Schalker Sportvorstand Peter Knäbel als Zielsetzung aus, dass der FC Schalke 04 langfristig zu den Top Sechs im deutschen Fußball gehören solle, zerredet aber die aktuelle Mannschaft und hat selbst keinen gültigen Vertrag über die laufende Saison hinaus.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Wie gesagt, zwei Punkte mehr hat Dardai lediglich gesammelt, er steht aber mit seinem Gesicht für den ausgegebenen Berliner Weg und sitzt fest im Sattel. Und das Umfeld wirkt ebenfalls stabiler als noch in den Jahren des ständigen Kampfes gegen den Abstieg. Das mag auch an der sportlichen Entwicklung liegen. Der Trainer lässt seine Mannschaft mit einer offensiven Ausrichtung die Spiele angehen, selbst Niederlagen wie das 4:6 beim 1. FC Magdeburg geraten zum Spektakel. Und auch auswärts hatte Hertha BSC beim Sieg in Kiel zuletzt gezeigt, dass man mit der Flucht in die Offensive punkten kann. Die Krise beim Gegner am Sonntag „müssen wir ausnutzen“, sagte Dardai und erhoffte sich von seinen (erzwungenen) Wechseln – für Marten Winkler (erkrankt) und Jeremy Dudziak (verletzt) rückten Jonjoe Kenny und Deyovaisio Zeefuik in die Mannschaft – mehr Aggressivität.

Das war gegen sehr bemühte und optisch überlegene Schalker auch notwendig. Die Optik und auch die ersten gefährlichen Aktionen der Gastgeber aber täuschten über die wichtigsten Statistiken hinweg. In einer unspektakulären ersten Hälfte erspielte sich Hertha BSC mehr Ballbesitz, hatte mehr Eckbälle, mehr Torschüsse abgegeben und gewann mehr Zweikämpfe. Und: Schoss das 1:0. Unter einer Flanke von Fabian Reese sprangen Schalkes Marcin Kaminski und Herthas Haris Tabakovic durch, aber Smail Prevljak war handlungsschneller als Baumgartl und traf aus kurzer Distanz zur Führung (41.). Das sorgte für großen Jubel unter den Hertha-Fans und für Pfiffe von den Schalker Anhängern, als beide Mannschaften kurz darauf in die Kabine gingen.

Und die Stimmung sollte sich kurz nach dem Seitenwechsel keineswegs ändern. Wieder profitierten die Berliner von Unzulänglichkeiten der Schalker: Erst hob Timo Baumgartl bei einem langen Pass von Marton Dardai das Abseits auf, dann ließ sich Henning Matriciani von Reese im Strafraum tunneln, und Schalkes Torwart Justin Heekeren rutschte der Schuss von Reese aus spitzem Winkel durch die Hände ins Tor (52.). Hertha BSC und den FC Schalke 04 trennten zu diesem Zeitpunkt in der Tabelle nicht nur fünf Punkte: Auch die Stimmung in den Fan-Lagern hätte kaum unterschiedlicher sein können. Während die mitgereisten Berliner gut gelaunt die weiteren Minuten verfolgten, machte sich unter den Fans der Schalker immer größerer Unmut breit.

Mehr als der Anschlusstreffer gelingt Schalke 04 nicht

Das kann bei einem Klub mit dieser Wucht von den Rängen aber auch schnell umschlagen. Der Lattentreffer von Simon Terodde reichte noch nicht für einen nachhaltigen Stimmungswechsel (79.), das besorgte allerdings kurz darauf der Anschlusstreffer von Yusuf Kabadayi (80.). Die hitzige Schlussphase aber überstand Hertha BSC, weil man selbst für offensive Entlastung sorgte, bei einem Schuss von Kenny nur am Pfosten scheiterte und Schalke sich durch einen Platzverweis selbst schwächte.