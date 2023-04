Hertha BSC künftig mit Frauen-Fußball-Abteilung Von der kommenden Saison an treten auch sieben Juniorinnen- und zwei Frauen-Teams unter dem Namen Hertha BSC an. Der Berliner Fußball-Bundesligist bestätigte... dpa

ARCHIV - Kay Bernstein, Präsident von Hertha BSC, vor der Mitgliederversammlung. Andreas Gora/dpa/Archiv

Berlin -Von der kommenden Saison an treten auch sieben Juniorinnen- und zwei Frauen-Teams unter dem Namen Hertha BSC an. Der Berliner Fußball-Bundesligist bestätigte am Donnerstag die Gründung einer Mädchen- und Frauenabteilung, wie auf der Mitgliederversammlung des Hauptstadt-Vereins beschlossen worden war.