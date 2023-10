Hertha BSC: Marten Winkler ist die Personifizierung des Berliner Weges

Dass Marten Winkler im Nachwuchs für den 1. FC Union Berlin kickte – geschenkt. Diese kleine Fußnote im fußballerischen Lebenslauf des 20-Jährigen, der in wenigen Tagen Geburtstag hat, können Verantwortliche und Fans von Hertha BSC ihm längst verzeihen. Fünf Jahre an der blau-weißen Fußball-Akademie im Westend haben den in Frankfurt (Oder) geborenen Stürmer zu einem der ihren gemacht. Während es so manches Talent aber danach nicht im Westend gehalten hat, trägt Winkler auch im Profiteam weiter das Hertha-Trikot, hat seinen Vertrag nun offiziell bis 2027 verlängert.

Sportdirektor Benjamin Weber sieht viel Potenzial in Marten Winkler

Am Mittwoch vermeldete Hertha BSC damit das, was Sportdirektor Benjamin Weber und Nachwuchschef Andreas Neuendorf bereits am Sonntag auf der Mitgliederversammlung angekündigt hatten und was Winkler zu so etwas wie der Personifizierung des ausgerufenen Berliner Weges macht. „Wir dürfen Matte schon viele Jahre auf seinem Weg begleiten. Er hat bei uns den Sprung aus der Jugend in den Profibereich geschafft und dient damit als ein weiteres Paradebeispiel für den Weg unserer blau-weißen Talente aus der Akademie. Durch seine Schnelligkeit und seine freche Spielweise sehen wir in ihm zudem noch viel weiteres Potenzial und freuen uns darauf, weiterhin gemeinsam mit ihm an seiner Entwicklung zu arbeiten“, wird Weber in der Mitteilung des Vereins zitiert.

Und so eine Entwicklung muss nicht zwingend immer nur steil nach oben verlaufen. Winkler ist ein gutes Beispiel dafür, dass manchmal auch kurzfristig ein Schritt zurück guttut, um mittel- bis langfristig voranzukommen. Denn auch wenn Winkler bereits im Alter von 18 Jahren von Pal Dardai in der Saison 2020/21 am vorletzten Spieltag beim 0:0 gegen den 1. FC Köln in der Schlussphase der Partie sein Bundesligadebüt feierte, war das keineswegs der Startschuss für einen dauerhaften Aufstieg zu den Profis. In der Folgesaison kamen lediglich knapp 30 Minuten Bundesliga-Einsatzzeit beim ersten Spiel vom späteren Retter Felix Magath hinzu. Ansonsten standen 23 Regionalliga-Einsätze für die U23 von Hertha in der Vita des Talents. Dass sich Winkler in der Analyse seiner Situation und in Abstimmung mit Hertha BSC anschließend für eine Leihe zum Drittligisten Waldhof Mannheim entschied, war der angesprochene und Erfolg bringende Schritt zurück.

Bereits sechsmal in der Startelf von Hertha BSC

In Mannheim entwickelte sich Winkler im Laufe der Hinrunde vom Einwechsel- zum Stammspieler, erzielte in 31 Partien neun Tore und kam im Sommer mit diesen wichtigen Erfahrungen zurück nach Berlin. Hier war er einer der Gewinner des aus dem Zweitliga-Abstiegs resultierenden starken Umbau des Kaders. In den ersten acht Partien kam er siebenmal zum Einsatz, gehörte davon sechsmal zur Startelf, erzielte zwei Tore, legte eins auf und überzeugte mit spielerischer Leichtigkeit auf der rechten Seite. „Ich bin sehr glücklich, noch lange das blau-weiße Trikot tragen zu dürfen. Meine ersten Einsätze sowie mein erster Treffer vor unseren Fans im Olympiastadion haben Lust auf mehr gemacht. Mein Ziel ist es, kontinuierlich die nächsten Schritte zu gehen – und dafür bietet Hertha BSC das perfekte Umfeld“, sagt Winkler. Und dass er darüber hinaus auch eine lebenslange Mitgliedschaft bei Hertha BSC abgeschlossen hat, dürfte auch den letzten Zweifler davon überzeugen, dass aus dem Unioner längst ein Herthaner geworden ist.