Hertha BSC: Nach Richter-Abgang gibt Pal Dardai Einblick in sein Seelenleben

So ein Wechsel eines Leistungsträgers bedeutet nicht immer nur einen sportlichen Verlust für den abgebenden Verein. Viel schwerer, aber von außen nicht mitzubekommen, wiegt die menschliche Komponente – das Verlieren eines wichtigen Charakters, der eine Lücke in der Kabine und auf dem Rasen hinterlässt. In Dodi Lukebakio, Suat Serdar und Marco Richter hat Hertha BSC in dieser Woche drei wichtige Spieler, Leistungsträger und, wenn fit oder nicht aus Vorsichtsgründen geschont, Stammspieler verloren. Richter war sogar noch mehr, wurde im Sommer zum Kapitän der Mannschaft ernannt. Verbunden mit der Hoffnung, dass ihn der Stolz über diese wichtige Rolle auch davon überzeugen möge, bei Hertha BSC zu bleiben. Es reichte bekanntlich nicht, Richter zog es nach Mainz, zurück in die Bundesliga.

Für Pal Dardai braucht Hertha BSC vier Jahre bis zum Wiederaufstieg

Für Pal Dardai nachvollziehbar: „Er hat sich natürlich Gedanken um seine Karriere gemacht. Hier bei Hertha braucht der Aufstieg, wie es im Moment aussieht drei, vier Jahre. Erst einmal ein Jahr als Übergang, danach ein Jahr für die Stabilität, danach holt man drei vier positionsspezifische Spieler, dann ist man schon bei Jahr drei. Und Marco Richter mit seiner Qualität rechnet, jetzt ist er 25, in vier Jahren 29. Jetzt hat er so ein Angebot bekommen, das muss man akzeptieren. Bei ihm war es 50:50, ob er bleibt, jetzt kommt so eine Möglichkeit, was ein guter Deal ist. Jessic Ngankam wollte auch weg, das muss man auch verstehen – das ist auch ein Berliner Weg.“

So klang die sportliche Betrachtung aus Trainersicht. Menschlich aber sah es in dieser Woche vor dem Heimspiel gegen Greuther Fürth am Sonnabend (13 Uhr) etwas anders aus. „Marco war ein Teil eines Kerns von Spielern wie Marton Dardai, Florian Niederlechner oder Marc-Oliver Kempf. Am ersten Tag war es sehr ruhig und komisch, denn er war eine zentrale Figur“, erzählt Pal Dardai. „Marco hinterlässt ein Loch. Er war unser Kapitän, ich mag seine Spielweise. Für die Fans ist das auch schwierig, wenn der Kapitän geht. Aber für mich ist das auch schwierig“, so Dardai. Auf Small Talk und positive Witze mit Richter muss er nun verzichten. Im ersten Training ohne den 25-jährigen Richter „habe ich mich auch ganz komisch gefühlt. Das ist menschlich, aber der Sport geht weiter“, so Dardai und richtete nach diesem Einblick in sein Seelenleben den Blick auf die sportlich veränderte Situation: „Es ist jetzt aber ein Stammplatz frei, da muss jeder Egoist sein und um diesen Platz kämpfen.“

Toni Leistner ist neuer Kapitän und will mit Maske spielen

Und natürlich war da auch erst einmal das Amt des Kapitäns offen. Aber nur sehr kurz, denn in Toni Leistner hatte ein Sommerzugang gegen alle anfänglichen Fan-Widerstände sportlich überzeugt, kämpfte sich, spätestens nach seinem Nasenbeinbruch bei der Niederlage in Hamburg, in die skeptischen Fan-Herzen. Seinen Trainer hatte er schon vorher überzeugt und wird von dem mit der Binde belohnt. „Kapitän ist, wenn er kann, Toni“, sagte Pal Dardai. „Er hat nicht nur das Alter und die Erfahrung dafür, sondern ist als Typ und Mensch hier so angekommen, als wäre er seit 20 Jahren hier.“

Dass Leistner spielen kann und will, bestätigte er am Donnerstag gegenüber dem Kicker. „Ich will auf jeden Fall spielen“, sagte der 33-Jährige. Aktuell werde ihm eine Schutzmaske angepasst. „Bei ihm kann das auch passieren, dass er nach ein paar Minuten die Maske wegschmeißt und einfach weiterspielt“, sagte Dardai. Seinen neuen Kapitän nannte er einen „Teamplayer“. „Er hat auch diesen Respekt von den Jungs, das hat man sofort gespürt.“