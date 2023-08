Was sich doch innerhalb von einer Woche so alles verändern kann. Saßen Benjamin Weber und Pal Dardai am Donnerstag der zurückliegenden Woche noch recht verkniffen vor der versammelten Reporterschar, wirkte das Duo von Hertha BSC an exakt gleicher Stelle vor der Partie beim 1. FC Magdeburg (Sonnabend, 13 Uhr) deutlich entspannter. Gründe dafür hatten sie in den Tagen zuvor geliefert.

Sportdirektor Weber hatte noch am Vormittag mit der Verpflichtung von Andreas Bouchalakis einen neuen Spieler für das Mittelfeld präsentiert, am Vorabend bereits Billal Husein für diese zuletzt so ausgedünnte Zentrale verpflichtet und mit der vorzeitigen Vertragsauflösung von Filip Uremovic „die beste Lösung für alle Seiten“ gefunden. Der Innenverteidiger, vor gut einem Jahr noch von Vorgänger Fredi Bobic verpflichtet und von diesem mit einem wohl üppigen Vertrag ausgestattet, ist von der Gehaltsliste des finanziell klammen Vereins und aus einem Kader gestrichen, in dem er sportlich keine Rolle mehr spielte.

Bei Hertha BSC hofft man auf gelöste Blockaden

Pal Dardai, als Trainer in der sportlichen Verantwortung, hatte für den Kroaten keine Verwendung mehr gesehen, ihn zwar im DFB-Pokal bei Carl-Zeiss Jena eingewechselt, in der 2. Bundesliga aber nicht mehr eingesetzt. Neben der Kritik über drei tor- und punktlose Spiele zum Start in die neue Saison musste sich Dardai vergangene Woche zudem noch zu Berichten über angebliche Probleme in der Spielerkabine rechtfertigen. Der 5:0-Sieg gegen Greuther Fürth aber entspannte auch die Situation auf sportlicher Ebene und lässt die Führungsriege auf ein Ende der zuvor sichtbaren Blockaden hoffen.

Gerade rechtzeitig vor dem Duell mit den bislang noch ungeschlagenen Magdeburgern und der darauffolgenden Länderspielpause. „Die nächsten vier, fünf Spiele werden die Richtung zeigen“, sagte Dardai, „vor Weihnachten reden wir über endgültige Ziele für diese Saison.“

Bei Klassenerhalt hätte Pal Dardai als Trainer nicht weitergemacht

Die Ergebnisse der vergangenen Tage auf dem Transfermarkt stimmen den Hertha-Trainer optimistisch für den weiteren Weg. „Vom Typ und Charakter bin ich zufrieden, aber ob der Mix aus erfahrenen und jungen Spielern klappt, müssen wir sehen. Sie sollen spielen, genießen und für die Fans da sein, ein paar schöne Tore schießen“, so der Ungar. Über die personellen Veränderungen ist Pal Dardai dankbar. Einstellung und Charakter der Mannschaft der Abstiegssaison hätten ihm gar nicht gefallen und persönliche Konsequenzen gehabt: „Hätten wir den Klassenerhalt geschafft, dann hatte ich angekündigt, dass zur neuen Saison ein anderer Trainer kommen soll.“ Mit der neuen Mannschaft aber möchte Dardai die Entwicklung bei Hertha BSC vorantreiben. Jeder Erfolg tut dabei nicht nur der Stimmung bei Pressekonferenzen gut.