Hertha-Torhüter Marius Gersbeck (v.) kurz nach der Ankunft der Mannschaft am Freitag beim Training in Zell am See. Jan-Philipp Burmann/City-Press

Berge, Himmel, Wasser, Sonne – eigentlich ist das Salzburger Land bekannt für Wanderurlaub, Erholung und leckere kulinarische Schmankerl. Für deutsche Bundesligaklubs ist Österreich schon seit Jahren ein beliebtes Ziel, wenn es um die konzentrierte Saisonvorbereitung geht. So hatte sich auch Hertha BSC für ein Trainingslager in Zell am See entschieden. Doch am Sonntagmorgen war es vorbei mit Ruhe, Erholung und ungetrübtem Gletscherblick: Für einen Profi des Zweitligisten verlief der Vormittag vor dem Testspiel gegen den belgischen Meister Royal Antwerpen jedenfalls anders als geplant. Der Spieler wurde auf die Polizeiwache gebeten und dort vernommen. Laut Bild soll es sich dabei um den Torhüter Marius Gersbeck handeln.

Nach einer Pressemitteilung der Landespolizeidirektion Salzburg waren in den frühen Morgenstunden des 16. Juli 2023 ein 28-jähriger Deutscher und ein 22-jähriger Einheimischer auf einer Straße im Stadtgebiet von Zell am See in Streit geraten. „Dieser verbale Streit eskalierte in weiterer Folge zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 28-Jährige den 22-Jährigen unbestimmten Grades am Körper verletzte.“ Zeugen verständigten daraufhin die Polizei. „Der 22-Jährige wurde nach seiner Erstversorgung in das Tauernklinikum Zell am See gebracht.“ Derzeit ist er laut Polizeiauskunft noch nicht vernehmungsfähig.

Hertha BSC bestätigt polizeiliche Ermittlungen

„Wir können bestätigen, dass die Polizei gegen einen unserer Spieler ermittelt, bitten aber um Verständnis, dass aus Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen keine näheren Angaben gemacht werden können“, teilte Hertha BSC am Sonntagmittag mit. Vieles deutet jedoch darauf hin, dass es sich bei dem Beteiligten am Raufhandel, wie die Österreicher solche Vorkommnisse nennen, um Torhüter Gersbeck handelt. Hertha hatte den 28 Jahre alten Schlussmann per Vertragsoption vom Karlsruher SC zurückgeholt. Dort war Gersbeck zuletzt Nummer eins, ein Status, den er sich bei seinem Berliner Heimatverein erst wieder erkämpfen muss. Sein Standing im Team und bei Trainer Pal Dardai war bislang hoch. Er trat bei Testspielen mit der Kapitänsbinde an, ehe ihn eine Fingerverletzung stoppte.

Einen Tag nach dem 2:1-Sieg gegen RWD Molenbeek, bei dem das Duo Fabian Reese und Marco Richter für die Berliner Tore sorgte und mit gelungenen Kombinationen beeindruckte, stand für Sonntag in Saalfelden der nächste Test gegen ein belgisches Team an. Hertha verlor 0:1 gegen den amtierenden Meister Royal Antwerpen FC. Den spielentscheidenden Treffer erzielte Michel-Ange Balikwisha (52.) nach einem Defensivfehler der Hertha-Abwehr aus kurzer Distanz. Bis zum Gegentor hatten die Berliner das Spiel offen gestaltet.

Der Name von Torhüter Gersbeck stand nicht auf der Namensliste des Hertha-Kaders. Nach Auskunft der österreichischen Polizei war der 28 Jahre alte Mann, der in den Streit verwickelt gewesen war, nach der Vernehmung wieder in sein Hotel zurückgebracht worden. „Das Motiv der Auseinandersetzung ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen“, heißt es in der Pressemitteilung der Landespolizeidirektion Salzburg.

Hertha-Trainer Dardai hat sich in Torwartfrage nicht festgelegt

Am Freitag hatte Gersbeck in Zell am See über seinen Wechsel nach Berlin gesagt: „Der Bauch hat von Anfang an Ja gesagt. Der Kopf zeigt auch auf, was man hatte. Das war ein gesicherter Stammplatz. Ich kann an Karlsruhe überhaupt nichts aussetzen. Aber es gibt einen Verein, der für mich über dem steht, und eine Stadt, die über dem steht, und das ist Berlin.“

Da Gersbeck in Oliver Christensen und Tjark Ernst ambitionierte Konkurrenten auf der Torhüterposition hat und zudem auch Robert Kwasigroch mit in Österreich weilt, hatte Trainer Dardai offengelassen, auf wen er in der Zweitligasaison, die für Hertha am 29. Juli auswärts gegen Düsseldorf beginnt, als Nummer eins im Tor setzt. Derzeit ist ja auch noch nicht klar, ob Christensen in Berlin bleibt. „Die Konstellation entscheide nicht ich am Ende. Ich versuche, mich bestmöglich einzubringen“, sagte Gersbeck. Es sieht so aus, als sei ihm das in Zell am See bisher nicht so gut gelungen.