Hertha BSC und Berliner AK spenden fü die Türkei Fußball-Bundesligist Hertha BSC und Regionalligist Berliner AK spenden gemeinsam für 25 Wohn-Container in der von dem Erdbeben in der Türkei betroffenen Regi... dpa

ARCHIV - Der Verein unterstützt zusammen mit dem Berliner AK Erdbebenopfer in der Türkei. Andreas Gora/dpa

Berlin -Fußball-Bundesligist Hertha BSC und Regionalligist Berliner AK spenden gemeinsam für 25 Wohn-Container in der von dem Erdbeben in der Türkei betroffenen Region Türkoğlu/Kahramanmaraş. Das gaben die Vereine am Freitag in einer Mitteilung bekannt. Grundlage dafür war ein Benefizspiel der beiden Clubs am 24. März.