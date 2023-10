Hertha BSC und der Karlsruher SC: Über Generationen ein besonderer Zusammenhalt

Vor einigen Tagen stimmte Pal Dardai eine Hymne auf die Zweite Bundesliga an und lobte: „Die Kulissen in den Stadien sind erstklassig, die Stimmung ist toll, eine wunderschöne Welt. Am wichtigsten aber sind die Fans!“ Dabei wird in dieser Spielzeit eine ganz besondere Fanfreundschaft neue Höhepunkte erleben – die zwischen Hertha BSC und dem Karlsruher SC. Die Anhänger beider Vereine zelebrieren diesen seltenen Zusammenhalt, geben ihn von Generation zu Generation weiter. Wenn am 11. November Hertha im Olympiastadion den KSC empfängt, wird diese intensive Fanfreundschaft erneut zu sehen und zu hören sein. Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat das Duell sogar als „Topspiel“ auserkoren – unter Flutlicht und mit Anstoß um 20.30 Uhr.