Hertha BSC und die schwierige, aber notwendige Suche nach Verstärkung

Die Liste der Spieler, die gegen Greuther Fürth nicht im Kader sein werden, ist lang. Kelian Nsona ist da zu nennen, Agustin Rogel, Ibrahim Maza, Myzian Maolida, Marius Gersbeck, Deyovaisio Zeefuik und Dodi Lukebakio werden ebenfalls am Sonnabend ab 13 Uhr im zweiten Heimspiel der noch jungen Zweitligasaison von Hertha BSC nicht auflaufen können. Wobei Letztgenannter wohl sehr zeitnah auf eine andere Liste rutschen wird – die der Abgänge. Die hatte sich in dieser Woche schon um Kurzzeitkapitän Marco Richter und Suat Serdar erweitert. Zweiterer wurde zwar nur als Leihspieler nach Verona transferiert, gehört aber in dieser Spielzeit nicht mehr zum Kader von Hertha BSC.

Bilder und Videos zeigen Dodi Lukebakio bereits in Sevilla

Und in Sevilla wurde am Mittwochabend Lukebakios Ankunft am Flughafen bildlich festgehalten und auf Twitter in Form von Videos und Fotos verbreitet. Man wolle sich in diesem Fall allerdings „erst äußern, wenn es final ist“, sagte Sportdirektor Benjamin Weber auf Nachfrage zur Entwicklung des über den ganzen Sommer angestrebten Lukebakio-Transfers. Erst wenn in diesem Fall alles geklärt sei, sprich die kolportierte Ablösesumme in Höhe von zehn Millionen Euro plus eine Nachzahlung von weiteren zwei Millionen auch vertraglich fixiert ist, werde es auch eine Abschiedsmeldung geben, wie sie die Pressestelle des Zweitligaschlusslichts in dieser Woche bereits in oben erwähnten Personalien aufsetzen musste.

Das bringt dem Verein natürlich weiter dringend benötigtes Geld, dünnt den Kader aber aus und sorgt für einen Erfahrungs- und Qualitätsverlust. Besonders erschreckend: Beim Blick auf die Hertha-Homepage und den dort aufgelisteten Kader bleiben im Mittelfeld lediglich Mesut Kesik und Bence Dardai übrig. Doch selbst, wenn man diesem Mannschaftsteil noch Palko Dardai und Veit Stange hinzurechnet, sind es nur vier nominelle Mittelfeldspieler. In Kesik (20 Jahre), Stange (19) und Bence Dardai (17) sind drei davon noch für die U23 spielberechtigt, Palko Dardai ist mit seinen 24 Jahren der Älteste im übriggebliebenen Mittelfeld-Quartett. Weber will das keinesfalls „negativ sehen, weil wir immer gesagt haben, dass wir auch junge Spieler einsetzen wollen und das unser Weg ist“.

Andererseits, und da betrachtet man bei Hertha BSC die Lage dann wohl doch nicht nur durch die Berliner Brille, schaue man sich auf den Positionen im defensiven und zentralen Mittelfeld auf dem Markt um. Aber: Solche Transfers müssen im Rahmen der wirtschaftlichen Möglichkeiten des punkt- und torlosen Zweitligaschlusslichts auch umsetzbar sein, wie der Sportdirektor eine Woche vor Transferschluss zum wiederholten Male erzählte.

Pal Dardai macht Toni Leistner zum neuen Kapitän bei Hertha BSC

Pal Dardai betrachtet die Situation, die sich nach den Abgängen von Richter und Serdar noch einmal zusätzlich verschärft hat, pragmatisch: „Wir haben die ganze Vorbereitung ohne zentralen Mittelfeldspieler durchgespielt“, sagte Dardai. Er und die sportliche Leitung haben natürlich von der Situation gewusst und sie akzeptiert. Vom Berliner Weg abweichen aber könne man nicht, weil es finanziell unmöglich sei. „Am Ende ist es eine Geldfrage. Hier gibt es keine Millionen und Milliarden“, sagte der Trainer, freut sich aber auf die weitere Arbeit mit der jungen Mannschaft.

Aus der können jetzt einige Spieler Verantwortung übernehmen, in eine Führungsrolle reinwachsen, so Dardai. Wobei er auch einschränkt: „Diese aktuelle Drucksituation bei Hertha BSC ist nichts für die ganz jungen Spieler.“ Er brauche jetzt einen erfahrenen Achter und Sechser. So einen wie Toni Leistner in der Abwehr. Einen, der selbst nach der Nasen-OP vom Montag am Sonnabend spielen möchte und dann die Kapitänsbinde tragen darf. Einer, den man, zum Glück für Hertha, schon längst verpflichten konnte.