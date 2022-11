Hertha BSC unter Druck: In Stuttgart schon Abstiegskampf Nur drei Tage nach dem 2:3 gegen den FC Bayern München muss Hertha BSC in der Fußball-Bundesliga schon wieder ran. Die Partie beim VfB Stuttgart am Dienstag ... dpa

Herthas Kevin Prince Boateng (l) gibt während einer Trinkpause Anweisungen an Marco Richter. Soeren Stache/dpa

Berlin -Nur drei Tage nach dem 2:3 gegen den FC Bayern München muss Hertha BSC in der Fußball-Bundesliga schon wieder ran. Die Partie beim VfB Stuttgart am Dienstag (20.30 Uhr/Sky) ist purer Abstiegskampf. Kurz vor der WM-Pause liegen die Berliner auf dem 15. Platz ganz knapp vor den Schwaben. Der Relegationsplatz ist also schon wieder bedrohlich nah, bei einer Niederlage würde Hertha auf diesen abrutschen.