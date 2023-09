Viermal hatten sie geführt. Viermal hatte Hertha BSC dabei die Fehler des 1. FC Magdeburg eiskalt ausgenutzt und die mitgereisten 3000 Fans vom zweiten Sieg in Folge träumen lassen. Nach 90 Minuten regulärer Spielzeit und einem Zuschlag von einmal sieben sowie einmal vier Minuten Nachspielzeit aber musste der Zweitligist den Platz als Verlierer verlassen. Im durch zwei fehlerhafte Abwehrreihen verursachten Torfestival unterlagen die Berliner mit 4:6 (3:2) und mussten mit der vierten Niederlage statt dem zweiten Erfolgserlebnis im fünften Saisonspiel in die Länderspielpause gehen.

Hertha BSC mit erfolgreichem Pressing

Eine der ersten Szenen des Spiels ließ zwei Vermutungen aufkommen: Entweder schienen die Magdeburger bei aller Vorbereitung auf den Gegner in der Vorwoche nicht ganz genau hingeschaut zu haben oder aber die Qualität von Hertha BSC war in den zurückliegenden Tagen so gestiegen, dass Fehler unvermeidbar geworden sind. Eine Vermutung jedenfalls musste man als Erklärung dafür zur Rate ziehen, was sich da in der zweiten Minute abspielte. In Ballbesitz wurde der Ball in der Magdeburger Hintermannschaft über Torwart Dominik Reimann beruhigend bewegt, aber gegen das frühe Pressing der Berliner irgendwann zu unsauber gespielt. Nach einem Ballverlust und einem überlegten Schuss von Fabian Reese jedenfalls lag der Ball nach etwas mehr als einer Minute im Magdeburger Tor. Ein bitterer Rückschlag für die Gastgeber, ein Déjà Vu für die Gäste. Schon in der Vorwoche beim 5:0-Sieg gegen Greuther Fürth hatte Haris Tabakovic mit seinem frühen Anlaufen einen Torwartfehler und somit die 1:0-Führung in der Anfangsphase provoziert. Diesmal war es eine Kollektivarbeit der Hertha-Offensive.

Allein die Führung hatte nicht lange Bestand. Im von den eigenen Fans verursachten Nebel vor dem Berliner Tor reichte ein tiefer Pass auf die linke Außenseite der Hauptstädter, um Jan-Luca Schuler im Strafraum frei zum Abschluss kommen zu lassen. Seinen flachen Schuss konnte Tjark Ernst zwar parieren, aber nur noch vorne abklatschen lassen, wo Silas Gnaka keine Probleme damit hatte, den Ball locker einzuschieben (7.). Beide Abwehrreihen präsentierten sich in der Anfangsphase sehr löchrig und unkonzentriert, der FCM konnte daraus in den weiteren Minuten die größeren Möglichkeiten kreieren, ohne aber einen weiteren nachzulegen.

Hertha BSC aber, und das war ebenfalls zu erkennen, hat es geschafft, das beim Erfolg gegen Greuther Fürth getankte Selbstbewusstsein zu kompensieren. Ja, die Abwehr wirkte noch längst nicht stabil und bot den Magdeburgern immer wieder Räume und Chancen. Andererseits aber scheint die Spielidee von Pal Dardai langsam zu greifen, die Rollen werden insbesondere offensiv ausgefüllt und die Spieler wirken keineswegs so kopflos wie in den zurückliegenden Wochen vor und kurz nach dem Abstieg.

Der Hertha-Trainer konnte, auch das gab es in seiner dritten Amtszeit nicht so häufig, der selben Startelf wie gegen Fürth vertrauen und die dankte es ihm mit der zweiten Führung. Eingeleitet vom auf der linken Seite sehr präsenten Reese behauptete Tabakovic den Ball im Strafraum, wurschtelte sich dort an seinem Verteidiger vorbei und bediente in der Mitte den eingelaufenen Marten Winkler, der mitten in die Drangphase der Gastgeber zum 2:1 traf (22.).

Ließen die defensiven Schwächen beide Trainer an der Seitenlinie immer wieder wild gestikulieren und feinjustieren, fühlten sich die Fans beider Lager sehr gut unterhalten. Schwächen zu erkennen, ist die eine Sache, sie zu bespielen und in Tore umzumünzen, die andere. Zumindest das aber gelang beiden Teams vor der Pause noch jeweils einmal sehr gut. Dem Magdeburger Ausgleich durch Schuler ging zunächst ein katastrophaler Fehlpass von Marc-Oliver Kempf voraus, in dessen Folge ein tiefer Pass auf die linke Seite reichte, um den Torschützen freizuspielen (37.). Beim 3:2 durch Tabakovic wiederum war es das frühe Pressing der Berliner, durch welches ein Ballverlust erzwungen wurde und der Zugang aus Wien aus abseitsverdächtiger Position zum 3:2-Führungstreffer, der nach Videobeweis als solcher anerkannt wurde, einköpfte. In einem turbulenten Spiel führte in Hertha BSC nicht die Mannschaft, die weniger Fehler machte, aber die, die einen davon mehr zu bestrafen wusste.

Apropos Fehler. Als einen solchen muss man wohl den Versuch einer Parade von Tjark Ernst bezeichnen. In seinem erst dritten Zweitligaspiel hatte der erst 20-jährige Hertha-Keeper einen guten Job gemacht, hätte sicherlich den Schuss vor dem 1:1 zur Seite klären und nicht nach vorne abklatschen lassen können. Aber in der 49. Minute konnte man den Schlussmann beim zwar kurz vorher aufsetzenden Schuss aus rund 18 Metern von Jason Ceka nicht frei von mindestens einer Teilschuld am 3:3-Ausgleich sprechen. Die wilde Fahrt und das damit einhergehende Wechselbad der Emotionen sollte auch in der zweiten Hälfte eine Fortsetzung finden.

Auch die vierte Berliner Führung reicht nicht zum Sieg

Nach einem Eckball konnte zunächst Tabakovic zum 4:3 und zur vierten Führung an diesem Nachmittag einköpfen (55.), nur drei Minuten später, nach einer Schlafeinheit der Hertha-Defensive, Leon Bell Bell mit seinem Schuss aus wenigen Metern Entfernung zum vierten Mal für Magdeburg ausgleichen (58.). Völlig machtlos, weil einfach perfekt getroffen, war Ernst beim Sonntagsschuss von Mohammed El Hankouri, der in der 68. Minute im linken Winkel über der Hand des Hertha-Keepers zum 5:4 für die Gastgeber einschlug und den erstmaligen Rückstand der Berliner markierte.

Plötzlich, und das war neu in dieser Partie, musste Hertha BSC Moral zeigen, etwas mehr für die Offensive tun. Das hatte eine veränderte Statik des Spiels zur Folge, führte aber zu kaum nennenswerten Chancen für die Berliner und bot den Magdeburgern den Raum zum 6:4 durch Ahmet Metin Arslan (90.+4). Das reichte am Ende trotz viermaliger Führung natürlich nicht mal zu einem Punkt. Deren drei haben die Berliner nach fünf Saisonspielen weiterhin auf dem Konto und Trainer Pal Dardai damit in der Länderspielpause weiterhin viel Arbeit.