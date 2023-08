Hertha BSC verpflichtet Haris Tabaković für die zuletzt schwächelnde Offensive

Nach der Auftaktniederlage gegen Fortuna Düsseldorf hatte sich Pal Dardai einen Stürmer gewünscht, sprach davon, dass er einen Knipser brauche. Und vor dem Heimauftakt in der Zweiten Bundesliga am Freitagabend gegen den SV Wehen Wiesbaden (18.30 Uhr) ist Hertha BSC fündig geworden und präsentierte am Dienstagvormittag in Haris Tabaković einen Stürmer, der mit seinen 1,94 Meter für Torgefahr sorgen soll. Benjamin Weber ist von den Fähigkeiten des Stürmers überzeugt. „Haris hat seinen Torriecher in den vergangenen Jahren unter Beweis gestellt. Mit seiner Größe und Durchschlagskraft wird er unserem Offensivspiel guttun“, sagte der Sportdirektor in einer Vereinsmitteilung zum Transfer des 29-Jährigen.

Tabaković kommt von Austria Wien und hat in der vergangenen Saison in 29 Spielen 17 Tore erzielt. Zuvor erzielte er für den SC Austria Lustenau in der österreichischen Zweiten Liga in 46 Partien 45 Treffer. Für den früheren Schweizer Juniorennationalspieler ist Berlin nicht die erste Station im Ausland: In Ungarn spielte er für Debreceni VSC und Diósgyőri VTK. In seiner Heimat Schweiz ging der 29-Jährige für den Grashopper Club Zürich, den FC Wil und den BSC Young Boys auf Torejagd.

Jetzt aber freut er sich auf eine neue Herausforderung in Deutschland. „Hertha BSC hat eine unheimliche Strahlkraft. Für mich war schnell klar, dass ich den Schritt zu diesem Club unbedingt gehen möchte. Jetzt ist es mein Ziel, mich möglichst schnell einzuleben, meine neuen Kollegen kennenzulernen und dem Team zu helfen“, sagt Tabaković, der bei Hertha BSC mit der Rückennummer 25 auflaufen wird.