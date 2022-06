Berlin - Nach turbulenten Monaten wählt Hertha BSC am Sonntag bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung einen neuen Präsidenten. Die Mitglieder des Fußball-Bundesligisten haben im City Cube der Berliner Messe (11.00 Uhr) die Wahl zwischen dem langjährigen CDU-Bundestagsabgeordneten Frank Steffel, Eventmanager und Ex-Ultra Kay Bernstein sowie Außenseiter Marvin Brumme.

Steffel (56) werden die größten Chancen eingeräumt. Er genießt das Vertrauen des Hertha-Aufsichtsrats. Bernstein (41) kann auf die Unterstützung aus Teilen der organisierten Fans bauen. Die Berliner hatten in der vergangenen Bundesliga-Saison nach zwei Trainerwechseln erst in der Relegation unter Felix Magath den Klassenverbleib geschafft. Der umstrittene Präsident Werner Gegenbauer war einen Tag nach dem Relegations-Rückspiel beim Zweitliga-Dritten Hamburger SV nach 14 Jahren im Amt zurückgetreten. Auch ein Stellvertreter für den Präsidenten und mehrere einfache Präsidiumsmitglieder sollen am Sonntag gewählt werden.