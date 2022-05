Lange Zeit schien der Klassenerhalt möglich, war Hertha BSC gesichert. Aber: Eine wilde Schlussphase drehte am letzten Spieltag noch einmal alles auf den Kopf. Um 17.27 Uhr hatten die Berliner ihr Spiel bei Borussia Dortmund mit 1:2 (1:0) verloren und schlichen mit hängenden Köpfen vom Feld. Als kurz darauf auch die Partie in Stuttgart vorbei war und der VfB die Partie gegen den 1. FC Köln mit 2:1 gewonnen hatte, war das Entsetzen in den Gesichtern der Hertha-Fans abzulesen – Relegation statt Klassenerhalt. Jubel in Stuttgart, Trauer bei Hertha BSC.

Frühe Tore für Stuttgart und Hertha BSC

Dabei sah es doch lange Zeit gar nicht danach aus. Für ein paar Minuten erhöhte sich in der Anfangsphase dieses letzten Spieltags das, was die Mannschaft von Hertha BSC laut Felix Magath offenbar braucht, um erfolgreich zu spielen: der Druck. Der VfB Stuttgart hatte in der zwölften Minute zwar erst einen Foulelfmeter verschossen, Sasa Kalajdzic aber nach der anschließenden Ecke seinen Fehlschuss mit einem Kopfball zum 1:0 gegen den 1. FC Köln umgehend wettgemacht und den Druck auf Maximalstufe gestellt. Klar war damit, dass das eigene 0:0 bei Borussia Dortmund zu diesem Zeitpunkt zwar weiter zum Klassenerhalt reichen würde, dieser aber eben auch auf höchst wackeligen Beine stand.

Apropos Beine – als Ishak Belfodil von eben diesen in der 17. Minute im Dortmunder Strafraum geholt wurde und sich Schiedsrichter Tobias Stieler in seiner ersten Wahrnehmung per Videoanalyse der Szene an der Seitenlinie bestätigt sah, gab es für Hertha BSC einen Elfmeter, der etwas vom gestiegenen Druck nehmen würde. Belfodil, der seit dem 28. Spieltag nicht mehr in der Startelf gestanden hatte, gegen Augsburg nicht einmal zum Einsatz kam, durfte im Saisonfinale von Beginn an ran und holte den Strafstoß nicht nur raus, sondern verwandelte ihn auch sicher zum beruhigenden 1:0 für Hertha BSC.

Um gegen Dortmund zu bestehen und nicht auf das Ergebnis in Stuttgart angewiesen zu sein, hatte Felix Magath nicht nur mit dieser Hereinnahme ein gutes Händchen bewiesen. Jurgen Ekkelenkamp ersetzte Kevin-Prince Boateng und sollte mit seiner fitteren Beinen dazu beitragen, dass die Mannschaft kompakt steht und das Dortmunder Spiel nicht zur Entfaltung kommt. Zudem rückte Marvin Plattenhardt für Marton Dardai in die erste Elf.

Wie schon im ersten Duell mit der Borussia war Hertha BSC mit dem richtigen Plan in die Partie gegangen, verhinderte mit guter Verteidigung nicht nur den Spielfluss der Dortmunder, sondern ließ auch gar keine Möglichkeiten zu. An einem Nachmittag an dem bei den Gastgebern neben Starstürmer Erling Haaland und Marcel Schmelzer noch fünf weitere Spieler verabschiedet wurden und Michael Zorc, der nach der Saison sein Amt als Sportdirektor niederlegen wird, von den Fans mit einer riesigen Choreographie geehrt wurde, drückte die Leistung nicht auf die Stimmung der Zuschauer.

Die Hertha-Fans waren ob der Führung zufrieden und die Anhänger der Borussia ohnehin in Saisonabschlussstimmung. Eine leidenschaftlich verteidigende Hertha machte in der ersten Hälfte viel richtig. Dass Torwart Marcel Lotka nahezu beschäftigungslos und erst kurz vor der Pause erstmals gefordert war, konnte als erster Erfolg gewertet werden.

Dortmund gleicht erst aus und trifft dann zum Sieg

Mit einer Niederlage aber wollten sich die Dortmunder auch nicht von ihren Fans in die Sommerpause verabschieden und investierten nach dem Seitenwechsel mehr in die Offensive. Für Marcel Lotka und die Hertha-Defensive bedeutete das natürlich mehr Arbeit. Bis zur 65. Minute aber konnte der Torwart jeden Schuss entschärfen und die Mannschaft ihre Kompaktheit im Zentrum größtenteils aufrecht erhalten. Beim Freistoß in guter Position von Raphael Guerreiro brauchte Lotka gar nicht einzugreifen. Da aber Plattenhardt ein Handspiel unterlaufen war, gab es Elfmeter für Dortmund, den Haaland zum 1:1 verwandelte.

Für die Schlussphase wechselte Magath noch einmal ein paar frische Spieler ein, wollte diesen entscheidenden Punkt halten, um nicht vom Ergebnis in Stuttgart abhängig zu sein. Aber auch die Dortmunder hatten gewechselt und mit der Hereinnahe von Youssoufa Moukoko den spielentscheidenden Wechsel getätigt. Der Stürmer war gerade mal ein paar Sekunden auf dem Platz, da traf er auf Vorlage von Jude Bellingham zum 2:1 für den BVB. Da es in Stuttgart zu diesem Zeitpunkt 1:1 stand, hätte das noch zum Klassenerhalt gereicht. Da aber der VfB noch das 2:1 erzielte, war die Relegation um 17.28 Uhr mit dem Schlusspfiff in Stuttgart besiegelt.