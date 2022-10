2:2 gegen SC Freiburg: Hertha BSC verpasst erneut den ersten Heimsieg

Dodi Lukebakio erzielte am Sonntag gegen den SC Freiburg per Elfmeter den zwischenzeitlichen Ausgleich für Hertha BSC.

Die erste Umarmung von Sandro Schwarz am Sonntagnachmittag auf dem Rasen des Berliner Olympiastadions galt nicht seinem Kollegen Christian Streich. Denn der saß zu Hause in Freiburg im Fernsehsessel. Er war nur per Funk zur Partie zwischen Hertha BSC und seinem SC Freiburg zugeschaltet. Eine Corona-Erkrankung hielt ihn zu Hause. Also wurde sein Stellvertreter Lars Voßler vom Hertha-Coach gedrückt.

Viel Unruhe bei Hertha BSC vor dem Spiel

Die erste Umarmung nach dem Schlusspfiff, die eher verhalten wirkte, ließ Schwarz dann Maskottchen Herthino zuteil werden. Dazwischen lag für ihn eine ziemlich aufwühlende Bundesligapartie nach einer ziemlich aufwühlenden Woche. In den Tagen vor dem 2:2 (1:1) der Berliner gegen Freiburg hatte sowas wie das Fußballspiel an sich eigentlich kaum eine Rolle gespielt. Während Schwarz im Training Umschaltsituationen und Pressingverhalten üben ließ, übte sich der Rest der Fußball-Republik darin, die Vorgänge rund um Investor Lars Windhorst und dessen angebliche Kontakte zu einer israelischen Detektei zu Spionagezwecken nachzuempfinden.

Die Tatsache, dass Windhorst seine Anteile zum Rückkauf anbot, macht offenbar weder Schwarz noch Manager Fredi Bobic nervös. Mit möglichen negativen finanziellen Folgen für die Berliner rechnet der Hertha-Manager jedenfalls nicht. „Es bricht ja nichts weg von einem Investor. Der Investor hat ja bezahlt. Das sind die Fakten“, sagte Bobic vor Spielbeginn am Mikrofon von DAZN.

In der Ostkurve gab es keine Spruchbänder zu lesen: Einzig das Konterfei von Investor Lars Windhorst, der seine Anteile an Hertha gern zum bezahlten Preis wieder loshaben möchte, war auf einem Banner zu sehen – mit einem dicken Strich über dem Gesicht.

Gestrichen hatte Sandro Schwarz dieses Mal überraschend den bislang torlosen Stürmer Willy Kanga aus der Startformation. Stattdessen lief Stevan Jovetic im Angriffszentrum auf. Und nach einer etwas nervösen Anfangsphase sorgte Dodi Lukebakio nach 14 Minuten für so etwas wie einen ersten Torschuss.

Dann jedoch entfaltete der Tabellenzweite aus Freiburg, bei dem Michael Gregoritsch nach seiner am Donnerstag in der Europa League gegen Nantes erlittenen Beckenprellung wieder in der Startformation stand, sein Offensivspiel. Nach einer Flanke von Ritsu Doan, war es Daniel-Kofi Kyereh, der die Breisgauer mit 1:0 (22.) in Führung brachte. Hertha-Trainer Schwarz setzte sich erst mal. Wie würde sein Team auf den Rückstand reagieren?

Erst mal verhalten. Freiburg bestimmte das Spiel. Nach einem Freistoß von Marvin Plattenhardt schoss Jovetic den Ball neben das Freiburger Tor. Doch dann kam die 34. Minute. Lukebakio war mit dem Ball in den Strafraum gesprintet, hatte kurz hinter sich gepasst, der Ball von Jovetic prallte an die ziemlich weit vom Körper gestreckte Hand des Freiburger Abwehrspielers Christian Günther. Den folgenden Elfmeter verwandelte Lukebakio sicher. Das Ausgleichstor wirkte im Spiel der Alten Dame wie eine Blutauffrischung. Die Ostkurve wurde wieder lauter, Herthas Spieler auf dem Platz wieder mutiger. So mutig, dass Chinedu Ejuke (38.) nach feinem Pass von Lukebakio beinahe die Führung geglückt wäre. Sein Schuss landete aber nur am Außennetz. Trainer Schwarz vergrub sein Gesicht in den Händen. Aber dann schaute er schnell wieder aufs Feld und sah zwei weitere Tormöglichkeiten von Jonjoe Kenny (42.) und Ivan Sunjic, dessen Kopfball kurz vor dem Pausepfiff nur knapp über die Querlatte strich.

Hertha BSC geht nach der Pause in Führung

Mit Elan und dem Willen, ein engagiertes Spiel endlich auch mit dem erste Heimspiel zu belohnen, kam Hertha BSC wieder aus der Kabine. Vielleicht hatte Schwarz seinen Spielern gesagt, die beste Antwort auf all die ungeheuerlichen Vorgänge, die da hinter den Kulissen zum Vorschein gekommen waren, wären drei Punkte zu Hause. So jedenfalls trat seine Mannschaft auf: Suat Serdar war es, der mit einem Weitschuss (61.) für die Hertha-Führung sorgte, die für richtig gute Stimmung unter den etwas mehr als 40.000 Zuschauern im Olympiastadion sorgte.

Wie es Christian Streich in diesem Moment zu Hause vor dem Fernseher ging? Was er über Funk an die Mittelsmänner im Olympiastadion weitergab? Ruhig blieb es daheim im Breisgau ganz sicher nicht. Und wenn er nicht schon stand, dann sprang er vermutlich in der 78. Minute aus seinem Sessel auf. Da nämlich hielt Hertha-Keeper Christensen den Ball nach einem Freistoß nicht fest, im Gewühl kam der Ball zum eingewechselten Kevin Schade - der drosch ihn flach zum 2:2 in den Berliner Kasten. Für die Hertha war der Name des Torschützen an diesem Sonntag Programm.