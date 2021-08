München - Auf den „Blitzeinschlag“ beim 1:3 am ersten Spieltag beim 1. FC Köln folgte der Donner. Hertha BSC blieb im Spiel gegen den FC Bayern München ohne Chance, verlor beim Rekordmeister krachend mit 0:5 (0:2) und kassierte somit die dritte Pleite im dritten Spiel. Als einzige Mannschaft ohne Punkte geht Hertha damit als Tabellenletzter in die erste Länderspielpause. Weil seine Spieler gegen die Münchner all das vermissen ließen, was Pal Dardai vorab forderte, war Herthas Cheftrainer entsprechend enttäuscht: „Ich habe die Jungs in der Halbzeit gefragt: ,Was wollt ihr heute geben‘? Wir hatten keine Chance, haben weder zweikampftechnisch noch spielerisch etwas angeboten.“

Dass es schwer werden würde, war vorher klar. Und dass der Ungar für das abendliche Topspiel noch auf Herthas neuste Verpflichtung Jurgen Ekkelenkamp verzichten musste. Der talentierte Mittelfeldmann von Ajax Amsterdam unterschrieb nach wochenlangem Tauziehen erst am Freitagabend und soll in Zukunft den zu Atletico Madrid verkauften Matheus Cunha ersetzen. Auch ohne Ekkelenkamp wählte Dardai für das Spiel eine offensive Aufstellung. „Wir wollen nicht hinten bunkern, das bringt nichts. Wir versuchen nach vorne zu verteidigen. Das ist die einzige Chance“, erklärte Dardai noch kurz vor Anpfiff bei Sky.