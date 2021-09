Berlin - Selten habe ich mich über ein Tor und den Auftritt eines Fußballers aus Holland so gefreut wie beim 2:1-Sieg der Hertha gegen Greuther Fürth, als der erst 21-Jährige Jurgen Ekkelenkamp bei seinem Bundesliga-Debüt seine neue Mannschaft mit Elan und Power total mitriss. Der junge Mann wirkt auf den ersten Blick eher wie ein ruhiger intelligenter Student. Sieben Jahre durchlief er die berühmte Fußballschule von Ajax Amsterdam.

Dass ich mich über Tore von Holland-Profis freue, war nicht immer so und passierte eigentlich erst, nachdem Hertha die meist exzellenten, taktisch glänzend geschulten Profis aus dem Nachbarland für sich entdeckte. Von Edeltechniker Bryan Roy über den wuchtigen Abwehrchef Dick van Burik bis zu Deyovaiso Zeefuik reicht die Liste. 14 Holländer spielten bislang in der Ersten Bundesliga für Hertha. Nur Brasilien mit 16 Profis liegt in dieser Liste vor den Oranjes.