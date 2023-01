Hertha-Präsident Kay Bernstein zündelt ein bisschen vor dem Derby gegen Union

Zündeln kann man mit Streichhölzern, mit Pyrotechnik oder auch mit Worten. Letztes tut Herthas Präsident Kay Bernstein in einem Video, das sein Verein zur Mitgliedergewinnung auf die Klubhomepage gestellt hat – ein bisschen. Nach dem Auftakt gegen Bochum am 21. Januar steht ja bereits das Derby gegen den 1. FC Union an. Oder wie Bernstein es im Video nennt, das Duell: „Berlin gegen Köpenick“. Das Wort „Union“ in den Mund zu nehmen, fällt ihm nicht ein. Karten für die Partie am 28. Januar sind jedenfalls im Mitgliedervorverkauf noch zu haben. Daher sagt Bernstein, während er durchs leere Olympiastadion läuft: „Es ist unser Stadion, unser Wohnzimmer, unser Heimspiel. Und die Jungs auf dem Rasen werden brennen, sie werden alles geben. Lasst uns auf den Rängen auch alles geben. Dann wird das Stadion zum zwölften Mann.“

Hertha spielt gegen Millonarios FC remis

Wer die elf Männer sein werden, die in Blau-Weiß auflaufen, darüber macht sich Trainer Sandro Schwarz derzeit Gedanken. Er zog ein geteiltes Fazit des letzten Testspiels seiner Mannschaft im Trainingslager in den USA. „In der ersten Halbzeit sind wir ordentlich reingekommen, haben uns dann aber beeindrucken lassen von den Ballbesitzphasen des Gegners“, sagte der 44-Jährige nach dem 2:2 gegen den 15-maligen kolumbianischen Meister Millonarios FC am Mittwochabend (Ortszeit).

„Der Spielaufbau war ordentlich, aber im Übergangsspiel ins letzte Angriffsdrittel haben wir die Räume zu wenig gesehen und in sie reingespielt“, sagte Schwarz. In der zweiten Halbzeit wurde das besser, sodass die Berliner den 0:2-Rückstand fast noch in einen Sieg verwandelt hätten. Von den vier Testspielen in den USA haben die Berliner drei gewonnen, so gab es wenige Stunden vor der Partie gegen die Kolumbianer ein 7:0 gegen die Talente der SIMA Montverde Academy. „Wir haben die Tore gut rausgespielt, waren gerade in der ersten Halbzeit effizient, was die Torchancen angeht. Wir haben wieder Tore aus einem Muster heraus erzielt“, sagte Schwarz nach diesem Test. Allerdings stellte der Millonarios FC auch den ersten wirklichen Prüfstein dar.

Besonders auf der Offensive lag der Fokus im Trainingslager in Florida. Die Form von Mittelstürmer Wilfried Kanga stimmt schon mal. „Er hat eine Selbstverständlichkeit entwickelt, Selbstvertrauen, die Brust wird breiter, er hat viele Tore erzielt auch im Training“, lobte Schwarz den 24-Jährigen, der auch in den Testspielen traf. Hertha-Präsident Bernstein freut sich bereits auf die Rückkehr des Teams und „die erste große Aufgabe im Jahr 2023“, wie er das Derby nennt.