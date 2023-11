Hertha BSC verzweifelt bei Hansa Rostock am Pfosten, der Latte und am Gegner

Eine Bestätigung des Pokal-Erfolgs gegen den FSV Mainz 05 hatte sich Trainer Pal Dardai vor der Partie bei Hansa Rostock gewünscht. Nach dem Abpfiff aber wusste bei Hertha BSC in der Bewertung des Geschehens über zuvor 90 Minuten plus insgesamt acht Minuten Nachspielzeit wohl niemand so recht, wie er das Gesehene zu bewerten hatte. Torlos endete die Partie am Sonntagnachmittag, brachte damit zwar einen Punkt, aber nicht die erwünschte Bewegung in der Tabelle: Im dicht gestaffelten Mittelfeld der 2. Bundesliga verpasste es Hertha BSC die siebte Mannschaft zu werden, die nach nunmehr zwölf Spieltagen 18 Punkte auf dem Konto hat.

Pal Dardai war vor der Partie zu ein paar Umbaumaßnahmen gezwungen, musste die Partie in Rostock ohne die angestammten Innenverteidiger absolvieren. Kapitän Toni Leistner und Marc-Oliver Kempf saßen in der Hansestadt nach Platzverweisen ihre Sperren ab, seine Wunschalternative für das routinierte Duo hatte der Cheftrainer schon auf der Pressekonferenz vor dem Spiel in Marton Dardai, 21 Jahre, und Linus Gechter, 19, benannt, sich dann auch nach Rücksprache mit dem Trainerstab darauf festgelegt. Ausschließlich auf die Jugend wollte Pal Dardai in Rostock dann aber doch nicht setzen, stellte dem auch erst 18-jährigen Pascal Klemens im defensiven Mittelfeld den erfahrenen Andreas Bouchalakis, 30, zur Seite. „Er soll die Jungs organisieren und Stabilität geben – diese Verantwortung hat er“, sagte Trainer Dardai vor dem Anpfiff am Sky-Mikrofon und ergänzte mit einem schelmischen Grinsen: „Auch Druck von mir, schade, das ist nicht einfach für einen Spieler.“

Vom gesamten Team, das diesmal von Fabian Reese als Kapitän auf das Feld im Ostseestadion geführt wurde, aber wollte Pal Dardai die Kompaktheit der vergangenen Wochen sehen, seine Spieler wieder früh pressen lassen, aber in gewissen Phasen auch mal etwas abwartender spielen. „All das, was wir seit Monaten predigen, wollen wir heute sehen“, so der Trainer. Tabellarisch bot sich ihm mit dem Team bei einem Sieg gegen Hansa die Chance auf Platz sechs, bei einer Niederlage aber hätten die vom Relegationsplatz in die Partie gehenden Rostocker nach Punkten mit Hertha BSC gleichziehen können. Eng geht es in der 2. Bundesliga zu, zwischen Platz drei und 16 kann sich bei knappen Punktabständen Woche für Woche viel verschieben.

Für Hertha BSC aber ging der Weg an den vergangenen Spieltagen, den Rückschlag in Nürnberg mal ausgeklammert, stetig nach oben – Höhepunkt war wenige Tage zuvor der Sieg im DFB-Pokal gegen den Erstligisten FSV Mainz 05. Der Ligaalltag aber gestaltete sich am Sonntag etwas anders. Zu Beginn waren die Gastgeber etwas besser in der Partie, störten die Rostocker früh die Berliner Bemühungen im Spielaufbau. Doch mit genau diesem Mittel gelang es der Mannschaft von Pal Dardai die Partie nach ein paar Minuten ausgeglichener zu gestalten. Hier wie da aber sollten wirklich ernsthafte Torchancen in der ersten halben Stunde ausbleiben – defensive Kompaktheit war auf beiden Seiten Trumpf und sorgte dafür, dass bis auf ein paar Halbchancen keine nennenswerten Abschlusssituationen zu sehen waren.

Nahezu identisch gelaufene Kilometer bei beiden Teams, ausgeglichene Statistiken beim Ballbesitz, der Zahl der Torschüsse und in den Zweikämpfen drückten sich beim Gang in die Kabine folgerichtig in einem torlosen Unentschieden aus. Für einen Sieg aus Hertha-Sicht benötigte es also etwas mehr Schwung in der Offensive, ein paar Lösungen, um gegen die kompakt verteidigenden Rostocker zu gefährlicheren Abschlüssen zu kommen. So ein Fernschuss nach eigener Balleroberung von Klemens, der in der 52. Minute an den Pfosten ging oder ein Kopfball an die Latte von Reese nach einer Ecke durch Marton Dardai (61.) waren Mittel zum möglichen Erfolg, wenngleich der in diesen beiden Situationen noch verwehr blieb. Und sie waren mit immer weiter steigendem Ballbesitz der Berliner ein Zeichen dafür, dass Hertha BSC mehr in die Offensive investierte und so langsam Lösungen fand.

Kurz vor diesen beiden Chancen hatte Pal Dardai Smail Prevljak für den angeschlagenen Florian Niederlechner eingewechselt, was sich auch spielerisch bemerkbar machen sollte. So leitete der neue Offensivmann mit einem feinen Doppelpass die beste herausgespielte Chance von Jonjoe Kenny ein, die von Hansa-Keeper Markus Kolke per Fußabwehr geklärt werden konnte (65.). Nach dieser Druckphase der Berliner aber kamen auch die Rostocker nach ein paar personellen Veränderungen wieder besser in die Partie und zu guten Abschlüssen. Nach Abpfiff und der Analyse beider Hälfte musste man zur Erkenntnis kommen, dass dieses Ergebnis so in Ordnung ging.