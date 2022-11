Hertha BSC: Nader El-Jindaoui trainiert mit den Profis

Verdiente Belohnung für Nader El-Jindaoui: Der Influencer und Star der U23 trainierte am Freitag mit den Profis von Hertha BSC.

Leuchtende Augen, Selfie-Wünsche, Autogramm-Bitten: All das kennt Nader El-Jindaoui seit Jahren bestens. Zwar spielt der Fußballer „nur“ bei Hertha BSC II in der Regionalliga Nordost, er ist aber ein Social-Media-Star. Bei Instagram folgen ihm knapp 1,8 Millionen Accounts, auf Youtube hat er 1,35 Millionen Abonnenten.

Am heutigen Freitag hatte er nun einen großen Auftritt: Der vielseitig einsetzbare Angreifer durfte bei den Profis der „Alten Dame“ mit trainieren. Denn in der Länderspielpause ist der Kader ausgedünnt, weshalb Coach Sandro Schwarz nach dem überzeugenden 3:0 gegen den SV Lichtenberg 47 gleich mehrere U23-Akteure hochzog.

Auch El-Jindaoui, der oft genug erzählt hat, wie gerne er einmal im Olympiastadion für die Profis auflaufen würde. Um dieses Ziel zu erreichen, muss der gebürtige Berliner allerdings deutlich konstanter werden. In der laufenden Saison warfen ihn nach seinem Wechsel vom Berliner Athletik Klub 07 ein Muskelfaserriss und ein Außenbandanriss zurück, weshalb er sich bisher schwertat, die Rolle auszufüllen, die ihm bei Hertha II zugedacht war: als Führungsspieler voranzugehen.

Am vergangenen Freitag platzte bei ihm nach langer Anlaufzeit allerdings der Knoten. Der dribbelstarke Edeltechniker spielte der Lichtenberger Defensive auch dank seiner Schnelligkeit Knoten in die Beine, ließ allerdings gleich fünf (!) Großchancen fahrlässig liegen, ehe er sich erlöste und einen Doppelpack schnürte.

Nader El-Jindaoui (l.) beim Training der Hertha-Profis im Duell mit U23-Innenverteidiger Joel da Silva Kiala Imago/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Damit war er trotz seines Chancenwuchers der Mann des Spiels und hat nun vier Saisontore in elf Einsätzen erzielt. Nach wettbewerbsübergreifend 27 Scorerpunkten in der Vorsaison für den BAK in 40 Begegnungen ist da noch Luft nach oben.

Doch möglicherweise beflügeln den spielintelligenten Straßenfußballer das Training bei den Profis und seine zwei Tore für die kommende Viertligapartie beim ZFC Meuselwitz (27. November, 13.30 Uhr). Denn die Regionalliga läuft trotz der Weltmeisterschaft 2022 in Katar bis kurz vor Weihnachten weiter.