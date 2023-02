Berliner Weg: Nur mit eigenen Talenten gewinnt Hertha BSC keinen Blumentopf

Es gibt einen berühmten Spruch, der den Ur-Berliner treffend beschreibt: „Icke icke bin Berlina, wer mir haut, den hau ick wieda!“ Diese schnoddrige Aussage kam mir in den Sinn, als ich an den sogenannten Berliner Weg dachte, den die neue Hertha-Führung als künftigen Kurs ausgerufen hat. Mit einem gesunden Selbstbewusstsein, der den Berliner allgemein auszeichnet, sollen auch die Spieler agieren und für ihren Verein „brennen“. „Wir brauchen Durchsetzungsvermögen, gepaart mit Berliner Schnauze“, so die Devise von Präsident Kay Bernstein.

Marton Dardai und Jessic Ngankam in der Hertha-Startelf gegen Dortmund

Am Sonntagabend trat die Mannschaft in Dortmund sehr mutig auf, zeigte sich widerstandsfähig gegenüber der Spitzentruppe aus dem Revier. Aber am Ende war die individuelle Klasse der Borussia zu groß. In Marton Dardai und Jessic Ngankam standen immerhin – ganz im Sinne der neuen Strategie – erneut zwei Hertha-Eigengewächse in der Startelf, später wurde noch Derry Scherhant eingewechselt.

Egal, wie der Kampf um den Klassenerhalt, der meiner Meinung nach erneut bis zum letzten Spieltag anhalten wird, für Hertha ausgehen sollte – der Klub muss angesichts finanzieller Erblasten weiter verstärkt auf Berliner Jungs setzen – in einer gesunden Mischung mit erfahrenen Profis aus anderen Klubs.

Fakt ist: Nur mit eigenen Talenten kann man in der Bundesliga keinen Blumentopf gewinnen. Hinzu kommt: Der letzte Schritt vom spielstarken Jugendlichen hin zum Profi ist der komplizierteste und braucht einen Trainer, der die neue Strategie der Vereinsführung voll mitträgt.

Wie schwer es ist, sich als gefeiertes Talent, das die Hertha-Akademie durchlaufen hat, später als Profi zu etablieren, zeigt schon ein Blick auf den „goldenen Jahrgang 1999“, der 2018 souverän deutscher Meister der A-Jugend wurde. Aus der Endspielelf gegen Schalke 04 steht nur Stürmer Ngankam in der aktuellen Hertha-Bundesligamannschaft. Zu Profis bei der Hertha stiegen immerhin auch Arne Maier (heute FC Augsburg), Dennis Smarsch (FC St. Pauli), Palko Dardai (FC Fehervar), Dennis Jastrzembski (Slask Wroclaw) und Julius Kade (Dynamo Dresden) auf.

Es war Pal Dardai, der in seiner Zeit als Cheftrainer die Jungs aus der Akademie immer im Blickfeld behielt – vor allem aus Überzeugung und auch, weil seine drei Söhne Palko, Marton und Bence dort spielten. Dardai war es auch, dem ein „Mini-Ajax Amsterdam“ auf dem Olympiagelände vorschwebte. Vor allem das durchgängige attraktive Spielsystem, dass in der Ajax-Akademie, genannt „De Toekomst“ (Die Zukunft), von klein an gelehrt wird, ist vorbildlich. Jedes Jahr schaffen es Talente bis in die Profi-Elf von Ajax. Zwar verliert der berühmte Klub immer wieder die besten Spieler an die finanzstarke europäische Konkurrenz, nimmt aber stets viele Millionen Euro dafür ein. So weit ist Hertha noch lange nicht. Aber ein „Mini-Ajax“ könnte ein Ziel für die kommenden Jahre sein.

Eine Berliner Elf mit Antonio Rüdiger und Robert Andrich

Nicht auszudenken, Herthas ehemalige Führung hätte viel früher konsequent den nun propagierten Weg eingeschlagen, wäre nicht der Versuchung erlegen, mit den Millionen von Lars Windhorst blitzschnell zum „Big City-Club“ aufzusteigen und überteuerte Profis einzukaufen.

Ein Kollege der Bild-Zeitung hat dieser Tage eine Mannschaft aufgestellt unter dem Motto „Wie ein Berliner Weg hätte aussehen können“. Seine Elf, in der alle außer Rüdiger (der spielte in Zehlendorf) einen Hertha-Hintergrund besitzen, sieht so aus: Marius Gersbeck (heute Karlsruher SC), Julian Eitschberger (Hertha), Jérôme Boateng (Olympique Lyon), John Anthony Brooks (TSG Hoffenheim), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schulz (Borussia Dortmund), Kevin-Prince Boateng (Hertha), Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Hany Mukhtar (Nashville), Maximilian Philipp (Werder Bremen), Jessic Ngankam (Hertha).

Das wäre eine illustre Truppe, ist aber nur noch eine nette Spielerei mit Gesprächsstoff für den Stammtisch.