Berlin - Als die Mannschaft von Hertha BSC auf dem Schenckendorffplatz trainiert, geht der zurückgetretene Geschäftsführer Carsten Schmidt dreihundert Meter entfernt seinen schwersten Gang. Mit einem schwarzen Anzug kommt er, begleitet von Präsident Werner Gegenbauer und Pressesprecher Marcus Jung, aus der Geschäftsstelle. Zwischen den parkenden Autos spazieren die drei Männer zum Seitenflügel des Gebäudes, zur Pressekonferenz. Der Anlass war klar: der überraschende Rücktritt. Der Grund dafür ist unermesslich traurig.

Ein Familienmitglied ist schwer erkrankt

Der 58-jährige Geschäftsführer bittet nach nur zehneinhalb Monaten um Auflösung seines Vertrags, weil ein Familienmitglied schwer erkrankt ist. Den ehemaligen Boss des Bezahlfernsehsenders Sky, der erst am 1. Dezember 2020 bei Hertha als CEO antrat, kennen alle als anpackenden, optimistischen Mann, der immer freundlich lächelt. Davon sieht man bei Schmidt, als er sich auf das Podium setzt, nichts. Als Präsident Werner Gegenbauer (71) den Abschied seines wichtigsten Angestellten erklärt und sich ehrlich für die Arbeit bedankt und sagt: „Ich bedaure sehr, dass alles das, was angestoßen ist, wir nicht mehr gemeinsam bearbeiten und ernten können“, muss der drei Meter neben ihm sitzende Schmidt schlucken und kämpft mit den Tränen.

Der Mann behält tapfer die Fassung, doch sein Blick verrät alle Sorgen und auch seine Trauer darüber, dass er den Job nicht vollenden kann. „Wer mich kennt, weiß, dass ich eine Sache ganz mache. Hertha BSC hat einen Geschäftsführer mit 100 Prozent verdient, das kann ich nicht mehr bedienen. Dass es so abrupt endet, macht mich traurig“, sagte Schmidt mit gedrückter Stimme.

Gegenbauer hatte in den vergangenen Wochen noch versucht, Schmidt irgendwie zu behalten. Auch der Geschäftsführer hatte mit sich gerungen: „Ich hatte zuerst Lösungen für mich alleine gesucht, ehe ich zu Herrn Gegenbauer gegangen bin.“ Doch der private Schicksalsschlag, über das Stillschweigen vereinbart wurde, ließ nichts anderes zu. Schmidt gibt ehrlich zu: „Die Wochen und Monate haben an mir genagt. Privat war es eines der schlechtesten Jahre. Die private Situation ist sehr belastend.“

Er bleibt Hertha für immer verbunden: „Ich werde mir jedes Spiel anschauen. Wenn Hertha anruft, gehe ich immer ans Telefon.“ Und dann kommt doch wieder sein Optimismus durch: „Ich mache mir keine Sorgen, dass der Klub in ein Vakuum schlittert.“

Fredi Bobic und Ingo Schiller übernehmen zunächst

Zunächst werden Manager Fredi Bobic und Finanzboss Ingo Schiller die Arbeit Schmidts übernehmen. Noch ist offen, ob es überhaupt einen Nachfolger geben wird. Gegenbauer: „Es gibt klare Vorstellungen, was uns fehlen wird und was wir zu füllen haben. Wir brauchen keine Schnellschüsse. Wir werden in den Gremien intensiv diskutieren. Wir können uns Zeit nehmen, das gemeinsam zu besprechen.“

Herthas Bosse müssen sich neu sortieren, während Trainer Pal Dardai an seiner Mannschaft schraubt, um endlich in der Tabelle nach oben zu kommen.