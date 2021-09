Berlin - Man muss kein Prophet sein, um zu erahnen, mit welchen Fragen Pal Dardai und Fredi Bobic nach dem Spiel konfrontiert worden wären. Einen Restart hatten der Trainer und der Manager nach der Länderspielpause ausgerufen, sie wollten beim VfL Bochum die ersten Punkte der Saison holen. Aus wenig hatte Hertha BSC eine 2:0-Halbzeitführung gemacht, aus praktisch nichts den 3:1-Endstand erzielt. Mit seinem Solo und dem ersten Berliner Schuss in der zweiten Hälfte bewahrte Myziane Maolida in der 78. Minute seine sportlich Vorgesetzten mit seinem ersten Bundesligator vor unangenehmen Fragen, die es gegeben hätte, wären Hertha nach dem Seitenwechsel die dringend benötigten drei Punkte noch entglitten. „Das Ergebnis ist schön, effektiv“, sagte Dardai.

Der Ungar wirkte nach dem Schlusspfiff am Mikrofon von DAZN erleichtert, der Druck war schließlich groß und wurde vereinsintern in den vergangenen zwei Wochen auch noch erhöht. Während andere Bundesligisten die Vorbereitung auf die erste Partie nach der Länderspielpause zur internen Analyse, Arbeit an den Fehlern und Regeneration nutzten, hatte Herthas Führungsriege mit Interviews für Aufsehen gesorgt. Dardai selbst kokettierte mit Rücktrittsgedanken und wurde dafür von Fredi Bobic zurechtgestutzt. Der Manager forderte stattdessen Ruhe, sprach von einem Restart und dürfte wohl auch deshalb nur ungern das Interview von Lars Windhorst in der Süddeutschen Zeitung gelesen haben.

Auch Lars Windhorst sorgt für zusätzliche Unruhe

Denn auch Herthas Investor äußerte sich zwei Tage vor dem Spiel in Bochum. Mit Blick auf Dardais Äußerungen sagte Windhorst: „So etwas geht einfach nicht. Da denke ich doch als Spieler: Dem ist eh alles egal“, und sprach, als ob er seine Unkenntnis vom Fußball unterstreichen wollte, auch von den zeitnahen Ambitionen der Hertha. Statt Kampf um den Klassenerhalt, soll es zeitnah in die Champions League gehen: „Das darf sicher keine fünf bis zehn Jahre mehr dauern, sondern eher zwei bis fünf.“

Am Sonntag aber ging es für die Hertha um die ersten Punkte in dieser Saison. Dardai hatte, scheinbar als Beweis dafür, dass in der Länderspielpause nicht nur geredet, sondern auch taktisch gearbeitet wurde, für dieses Unternehmen in Bochum eine Fünferkette aufgeboten. Die beiden Außen Dennis Jastrzembski auf links und Lukas Klünter auf rechts sollten nicht nur nach vorne verteidigen, sondern der Abwehr mehr Sicherheit geben. Das klappte in der Anfangsphase nur bedingt: Jastrzembski fielen vor allem mit Fouls auf. Bochum presste hoch und setzte Hertha vor allem über die Außen unter Druck.

Der von Dardai gewünschte Effekt der Fünferkette blieb aus, das Offensivtrio Ishak Belfodil, Suat Serdar und Marco Richter hing in der Luft und war eher Beobachter statt Teilnehmer an dieser wichtigen Partie. Und dass es nach gut einer halben Stunde noch immer 0:0 stand, hatte nichts mit der neuen taktischen Ausrichtung zu tun, sondern war eine Konsequenz der fehlenden Bochumer Genauigkeit im letzten Drittel. Mal war eine Flanke etwas zu weit geschlagen, mal kein Abnehmer im Strafraum und mal fehlten Simon Zoller beim Kopfball nur Zentimeter. In der 32. Minute war Dardai zudem zu einer Umstellung gezwungen: Klünter musste verletzungsbedingt durch Deyovaisio Zeefuik ersetzt werden. Ein positionsgetreuer Wechsel, der sich in der ersten Hälfte nicht mehr bemerkbar machen sollte.

Suat Serdar bestraft die beiden Fehler der Bochumer eiskalt

Anders als die Offensivabteilung in Person von Suat Serdar. Nach einem Ballgewinn von Niklas Stark landete der Ball beim Sommerzugang aus Gelsenkirchen, der sich mit einer starken Einzelaktion gegen drei Bochumer Abwehrspieler durchsetzte und trocken zur überraschenden 1:0-Führung ins untere rechte Eck traf (37.). Und als Serdar nach einem Einwurf von Jastrzembski und mehreren Querschlägern der VfL-Hintermannschaft erneut an den Ball kam, schlug der 24-Jährige abermals eiskalt zu, traf mit links ins kurze Eck und stellte mit dem 2:0 (43.) den Spielverlauf auf den Kopf. Psychologisch wichtig für die Berliner, ein Rückschlag für den Aufsteiger.

Und dennoch war es Pal Dardai, der in der Pause zwei personelle Veränderungen vornahm. Jordan Torunarigha, der mit einer muskulären Verletzung im rechten Oberschenkel in die Kabine humpelte, wurde durch Maximilian Mittelstädt ersetzt und Linus Gechter kam für den unauffälligen Jastrzembski. Gerade die Einwechslung des erst 17-jährigen Gechter war ein Wagnis gegen Bochumer, die druckvoll aus der Kabine kamen und dafür belohnt wurden. Auf die ersten Warnschüsse folgte in der 59. Minute das 1:2. Gerrit Holtmann tanzte erst auf der rechten Hertha-Abwehrseite Zeefuik und Dedryck Boyata aus, ließ anschließend Gechter stehen und legte den Ball in die Mitte, von wo Simon Zoller problemlos ins leere Tor einschieben konnte. Das weiter instabil wirkende Hertha-Konstrukt hatte sich damit in eine heiße Schlussphase manövriert. Aber zum Glück gab es da diesen einen Moment, dieses Solo, diesen einen Schuss von Maolida, der wie eine Befreiung wirkte.