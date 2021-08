Berlin - Donna Summer stöhnte ins Mikrofon: „I feel Love“, Space hob auf Synthesizern zum „Magic Fly“ ab, Boney M. trällerte „Belfast“, Baccara war überzeugt: „Yes Sir, I can Boogie!“ und Hertha BSC gewann 2:0 beim FC Bayern München. Ja, es ist eine Zeitreise in den Oktober 1977. Vor knapp 44 Jahren siegten die Blau-Weißen das zweite und letzte Mal in der Bundesliga bei den großen Bayern. Folgt Sonnabend um 18.30 Uhr der dritte Auswärtssieg in München?