Berlin - In den Tagen vor dem Pokalspiel in Meppen war Herthas Trainer Pal Dardai etwas angespannt und erklärte seine Gefühlslage: „Du weißt in der Vorbereitung nie genau, wo du stehst. Du kannst vorher gut spielen und wenn es losgeht, klappt es dann nicht.“ Das blieb dem Ungarn nach dem 1:0-Pokalsieg, dem ersten Pflichtspiel der neuen Saison, erspart. Entsprechend erleichtert und froh war Dardai hinterher: „Uns hat nicht der Blitz getroffen. Ich bin zufrieden mit dem Ergebnis und der Leistung.“

Hertha BSC hat die Generalprobe für den Bundesligastart am Sonntag beim 1. FC Köln also nicht vermasselt wie noch vergangene Saison beim 4:5 in Braunschweig. Ein genauer Blick offenbart, woran es in den kommenden Tagen noch zu feilen gilt.