Auch am Sonntagmittag war Sandro Schwarz das Wechselbad der Gefühle vom Vortag noch sehr präsent. „Als ich die Situation gesehen habe, hatte ich das Gefühl, dass es kein Elfmeter war“, rekapitulierte der Trainer von Hertha BSC die Schlussminute des Spiels gegen Eintracht Frankfurt. Nach einem Kontakt mit Hertha-Torwart Oliver Christensen war Frankfurts Rafael Borré beim Stand von 1:1 im Strafraum zu Boden gegangen. Allerdings so, dass aus Sicht von Schwarz, „keine grobe Berührung vorlag, die eine Elfmeterentscheidung rechtfertigt“. Dann kam der Pfiff. Während Christensen mit großen Augen seine Hände vors Gesicht schlug, stiegen in Schwarz Wut und Ärger auf, die schnell einem neuen Gefühl wichen: „Je länger es gedauert hat, bis der Ball auf dem Elfmeterpunkt lag, umso mehr habe ich gehofft, dass die Situation noch mal revidiert wird.“

Der VAR-Einsatz entscheidet über Herthas Gesamtstimmung

Sie wurde es. Schiedsrichter Frank Willenborg nahm seinen Pfiff nach ausgiebigem VAR-Einsatz zurück und fällte so eine Entscheidung, deren Bedeutung für Hertha immens war. Hätte die Eintracht den Elfmeter, den es am Ende nicht gab, verwandelt, die Alte Dame hätte wohl die dritte Niederlage im dritten Pflichtspiel kassiert. So aber holten die Berliner gegen den amtierenden Europa-League-Sieger einen verdienten Punkt und konnten am Sonntag von einem guten Gefühl und einer guten Entwicklung berichten – wenn auch nicht uneingeschränkt.

Keine drei Spielminuten hatte es am Sonnabend gedauert, dass Suat Serdar mit seinem Führungstor die zuletzt wie das Damoklesschwert über der Hertha hängende Angst vor einem völlig verpatzten Saisonstart erst einmal verpuffen ließ. Auch in der Folge spielten die Berliner so, dass man ihnen eine Leistungssteigerung im Vergleich zum Derby gegen Union attestieren konnte. „Die war aber auch notwendig“, betonte Trainer Schwarz.

Mehr Ekligkeit, mehr Konsequenz, mehr Engagement hatte der 43-Jährige gefordert. Und tatsächlich: Herthas Akteure strahlten gegen Frankfurt eine neue Energie aus, investierten offensiv wie defensiv physisch mehr und spielten bei eigenem Ballbesitz zielstrebiger. So sprach Schwarz am Sonntag von „guten Phasen“, sagte, dass er „zufrieden mit weiten Strecken des Spiels“ sei und hob die Reaktion nach dem Frankfurter Ausgleichstreffer hervor. War seine Mannschaft im Derby nach dem ersten Gegentreffer auseinandergebrochen, brauchte sie gegen Frankfurt nur kurz, um sich wieder zu berappeln.

Allen voran der oft kritisierte Dodi Lukebakio war hierbei ein Aktivposten. Während der Flügelspieler defensiv mitunter noch immer Engagement vermissen lässt, sorgte er offensiv gegen Frankfurt für viel Gefahr auf seiner Außenbahn, bereitete Serdars Tor vor und spielte zahlreiche Chancen heraus. „Wenn ich öffentlich sage, ich bin zufrieden, ist das bei Dodi nicht gut“, sagte Schwarz am Sonntag halb schmunzelnd, halb ernst, ehe er Lukebakio für seine Leistung lobte.

Hertha BSC suspendiert Torhüter Rune Jarstein

Etwas differenzierter muss Herthas Defensivleistung vom Wochenende betrachten werden. Wenngleich die Abwehrspieler mehr Einsatz und Kompromisslosigkeit erkennen ließen, zeigten sich in der Defensive einmal mehr die Schwachstellen. Nahezu immer, wenn Frankfurt nach einem Ballgewinn Tempo machte, bekam Hertha Probleme. Anstelle der notwendigen Zuordnung und Kompaktheit stand oft zu viel Passivität. „In der Defensive hatten wir Situationen, die wir besser hätten lösen können“, fand Sandro Schwarz.

Gute Laune hatte Schwarz am Sonntag dennoch. Nicht zuletzt, weil ihm die sonnabendliche Unterstützung der Hertha-Fans im Olympiastadion ähnlich präsent war wie das Zittern kurz vor Spielende. „Ich stehe da drauf, ich stehe da echt drauf“, antwortet Schwarz mit ernsthafter Begeisterung auf die große Fan-Choreografie sowie den langen Applaus aus der Ostkurve nach Abpfiff. „Das gibt Energie und noch mal einen Push“, sagte er über das zuletzt so selten spürbare Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen Mannschaft und Fans.

Ärgern dürfte sich Schwarz hingegen, dass bei Hertha schon wieder ein Konflikt entstanden ist. So bestätigte Manager Fredi Bobic, dass es vorige Woche einen heftigen Streit zwischen Ersatztorwart Rune Jarstein und Torwarttrainer Andreas Menger gegeben hat. Es folgte eine Aussprache mit allen Beteiligten, deren Ergebnis Jarsteins Suspendierung war. „Es ist etwas vorgefallen, das sicherlich nicht der Tagesordnung entspricht. Das war schon ein bisschen heftiger“, sagte Bobic: „Wir haben ein Gespräch am Freitag geführt. Nach diesem Gespräch haben wir Rune aus dem Kader genommen.“ Dass eine Trennung vom Norweger Jarstein nun wahrscheinlicher ist als eine Versöhnung, dürfte für neue Unruhe sorgen.