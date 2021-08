Berlin-Westend - Der Deadline-Day, der letzte Tag der Transferperiode, hielt Hertha BSC in Atem. Doch statt die dringend benötigten neuen Spieler an Land zu ziehen, ploppten zunächst einmal diverse Gerüchte über weitere blau-weiße Abgänge im Internet auf. Rechtsverteidiger Deyovaisio Zeefuik, erst vergangenes Jahr als Wunschspieler von Ex-Trainer Bruno Labbadia für drei Millionen Euro vom FC Groningen gekommen, verhandelte mit dem englischen Zweitligisten FC Fulham. Auch Flügelstürmer Javairo Dilrosun befand sich in Gesprächen mit gleich mehreren Vereinen, fehlte Trainer Pal Dardai im Training auf dem Schenckendorffplatz und bereitete vielen Hertha-Fans aufgrund des Vakuums, das die abgewanderten Profis Jhon Cordoba, Matheus Cunha und Dodi Lukebakio hinterließen, zunächst noch größere Kopfschmerzen.

Als quasi Beruhigungspille präsentierten die Berliner dann bereits zur Mittagszeit die erwartete Verpflichtung von Myziane Maolida – zusammen mit der Verkündung auf Twitter, dass damit erst 22 Prozent der Transferaktivitäten abgeschlossen seien. Der 22 Jahre alte Franzose kommt für vier Millionen Euro aus Nizza nach Berlin und soll dabei helfen, Dardais Team nach drei Pleiten aus drei Spielen aus dem Tabellenkeller zu schießen. Für Fredi Bobic bringt der flexibel einsetzbare Angreifer dafür alles mit. „Mit seiner Schnelligkeit und seinen Qualitäten am Ball wird er unser Spiel nach vorne definitiv bereichern“, erklärte Herthas Sportchef.

👋 Bienvenue à Berlin, @MyzianeMaolida! 💙 @FrediBobic1971: "Mit seiner Schnelligkeit und seinen Qualitäten am Ball wird er unser Spiel nach vorne definitiv bereichern. Wir freuen uns sehr auf die gemeinsamen Jahre." 💬https://t.co/oSXWUe7TuN ⬅️#DeadlineDay #HaHoHe pic.twitter.com/yvgwymk2gC — Hertha BSC (@HerthaBSC) August 31, 2021

Maolida selbst erkundigte sich bei seinem Landsmann Matteo Guendouzi, der vergangene Saison bei Hertha spielte und mittlerweile sein Glück bei Olympique Marseille sucht. Die damalige Leihgabe des FC Arsenal habe ihm trotz der völlig verkorksten Saison nur Gutes über Hertha erzählt. Ebenso habe ihm imponiert, wie sehr sich die Berliner um ihn bemühten.

Weniger intensiv führte Bobic Gespräche mit Jerome Boateng. Der Weltmeister von 2014 und Halbbruder von Prince Boateng wurde Ende Juni vom FC Bayern aussortiert und befand sich seitdem auf Vereinssuche, unterschrieb aber nun bei Europa-League-Teilnehmer Olympique Lyon.

Da auch Gerüchte über weitere Zugänge, insbesondere für die Offensive, den ganzen Tag über Mangelware blieben, wuchs bei den Fans in den Foren die Sorge, dass Hertha gar keinen Spieler mehr verpflichten werde. Kurz nach 18 Uhr gab es Meldungen, dass die Blau-Weißen auf den letzten Drücker den spanischen Außenstürmer Samu Castillejo vom AC Mailand für ein Jahr ausleihen würden. Offiziell verkündet wurde es von Hertha allerdings nicht. Nicht ohne Grund: Angeblich hatten sich beide Vereine bis zum Transferschluss nicht einigen können. Und so blieb es bei den 22 Prozent auf dem Transferticker.