Bevor er am Montagvormittag noch einmal Berliner Rasen betrat, hatte Sandro Schwarz bereits mitgeteilt, mit wem er am Dienstag in das Trainingslager nach Burton-upon-Trent reisen wird. 30 Feldspieler und vier Torhüter möchte der Trainer von Hertha BSC mit nach England nehmen und dort in den kommenden zwölf Tagen weiter intensiv arbeiten. Verteidiger Omar Alderete und Außenstürmer Javairô Dilrosun werden das Flugzeug nicht besteigen – Dilrosun wechselt zu Feyenoord Rotterdam, Alderete ist weiter Wechselkandidat. Durch eine Knieverletzung wird auch Stürmer Jessic Ngankam das Trainingslager verpassen. Verkaufskandidaten wie die Stürmer Krzysztof Piatek und Dodi Lukebakio, die nach ihren Leihen aus Florenz und Wolfsburg zurückgekehrt sind, und der weiterhin wechselwillige Mittelfeldspieler Santiago Ascacibar gehören jedoch zu den 30 Feldspielern, die wie Ivan Sunjic in England mit dem Team trainieren werden.

Ivan Sunjic spielte zuletzt drei Jahre in Birmingham

Für den 25-jährigen Kroaten wird das Trainingslager so etwas wie eine Rückkehr sein. In den vergangenen drei Jahren hat er ganz in der Nähe für Birmingham City in der englischen Zweiten Liga gespielt, absolvierte dort insgesamt 124 Partien. „Es war eine harte Liga in England, 46 Spiele und zwei Pokalwettbewerbe“, sagte er am Montag im Rahmen einer Presserunde nach dem Vormittagstraining, „ich glaube, dass die Bundesliga für mich der nächste Schritt ist, und darauf freue ich mich.“ Dass hinter seinem neuen Verein ein paar harte Jahre und eine nervenaufreibende vergangene Saison liegen, hat er mitbekommen, aber fühlt sich bislang sehr wohl. „Es ist alles gut, besser, als ich es erwartet habe. Ich bin jetzt eine Woche hier und hatte ein, zwei, drei Einheiten mit der ganzen Mannschaft“, erzählte er über seinen Start in Berlin.

Die ersten Laufeinheiten und sonstigen Angelegenheiten in der Hauptstadt hat er absolviert und freut sich, dass in Filip Uremovic nicht nur ein Landsmann, sondern jemand zum Team gehört, mit dem er bereits für die kroatische U21-Nationalmannschaft aufgelaufen ist. „Ich weiß, was er der Mannschaft geben kann, und er weiß, was ich mitbringe“, so Sunjic. „Es ist immer gut, wenn man in einen neuen Verein kommt und man sieht bekannte Gesichter. Es vereinfacht das Ankommen.“

Sandro Schwarz hofft auf die Laufstärke und Aggressivität von Sunjic

Nach drei Jahren in England spricht Sunjic passabel Englisch, wirkt in seinen Aussagen neben dem Platz ruhig und zurückhaltend. Ein normaler Typ sei er. Einer, der es eigentlich nicht so sehr mag, über sich und seine Fähigkeiten zu sprechen. Als Spieler möchte er lieber Taten sprechen lassen und verspricht 100-prozentigen Einsatz für den neuen Verein. In der ersten Woche in Berlin hat sich Sandro Schwarz ein Bild von seinem neuen Spieler gemacht und hofft, „dass Ivan seine Laufstärke und Aggressivität auf der Sechserposition im Vorwärtsverteidigen und in Eins-gegen-eins-Duellen komplett einbringt. Das hat er vom ersten Tag an in den Trainingseinheiten angedeutet und das gilt es in unserem taktischen Verbund weiter zu verfeinern.“

Dass Schwarz selbst erst seit ein paar Wochen Trainer von Hertha BSC ist, kann gerade für neue Spieler wie Ivan Sunjic ein Vorteil sein. Denn: Jeder startet praktisch bei null und kann sich im Rahmen des Trainingslagers in England über Leistungen in den Einheiten und Testspielen gegen Derby County (16. Juli), Nottingham Forest (20. Juli) und West Bromwich Albion (23. Juli) in die Mannschaft spielen.