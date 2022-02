Berlin-Westend - Ein Neustart sollte es sein. Gleich vier Zugänge präsentierte Hertha BSC bis zum Ende der Winterwechselperiode. Dazu wollte man im Westend die Länderspielpause nutzen, um die in dieser Saison mal wieder viel zu anfällige Abwehr sattelfester zu machen. Nach 90 gespielten Minuten gegen Aufsteiger VfL Bochum lässt sich festhalten: Auf Hertha wartet weiter viel Arbeit. In einem intensiven, aber an Höhepunkten armen Spiel, trennten sich die Berliner gegen den Aufsteiger 1:1 (1:0) und schafften es nicht, sich zunächst aus dem gröbsten Abstiegssorgen zu befreien.

Herthas Chefcoach Tayfun Korkut veränderte seine Startelf im Vergleich zum 1:4 gegen den FC Bayern auf gleich fünf Positionen, setzte trotz der vielen Neuen aber von Beginn an lediglich auf Abwehrmann Marc Kempf. Den hatte Manager Fredi Bobic nach langem Tauziehen mit dem VfB Stuttgart für die Mini-Ablöse von 500.000 Euro nach Berlin gelotst. Das Zeichen der Aufstellung, in der überraschend der bis zuletzt beste Herthaner Suat Serdar fehlte, war eindeutig: Mit Myziane Maolida, Jurgen Ekkelenkamp und dem Sturm-Duo Ishak Belfodil und Stevan Jovetic sollte Korkuts Mannschaft ihr Heil gegen den VfL in der Offensive suchen.

Belfodil bringt Hertha in Führung

Außer einem Fernschuss von Mittelfeldmann Vladimir Darida sprang dabei zunächst wenig heraus. Hertha kombinierte teilweise zwar ansehnlich bis zum gegnerischen Strafraum, aber auch nicht weiter. Für die dennoch nicht unverdiente Führung der Herthaner musste also ein ruhender Ball her und das feine Füßchen von Jovetic. Der Freistoß des Montenegriners aus dem linken Halbfeld landete zielgenau auf dem Scheitel seines Sturmpartners Belfodil, der aus rund zehn Meter den Ball ins lange Eck und zum 1:0 köpfte (23. Minute).

Auf der anderen Seite, im eigenen Strafraum, ließ das neue Innenverteidigerduo Niklas Stark (rechts) und Kempf (links), das bereits bei der U21 Europameisterschaft 2017 in Polen die DFB-Junioren zum Titel verteidigte, in der ersten Halbzeit wenig zu und wehrte die Bochumer Angriffe bereits meist vor der Strafraumgrenze ab.

Herthaner Schwolow patzt, Ex-Unioner Sebastian Polter trifft

Dass die beiden sich trotz der gemeinsamen Turnier-Vergangenheit noch finden müssen, offenbarte sich dafür direkt nach Wiederanpfiff. Ein Abschlag von VfL-Torwart Manuel Riemann sprang rund 30 Meter vor dem Hertha-Tor auf, doch weder Kempf noch Stark fühlten sich so richtig für den Ball zuständig. Der nach der Pause erst eingewechselte Ex-Unioner Sebastian Polter schaltete schneller, spielte erst mit Jürgen Locadia Doppelpass, bevor er dessen von Herthas Schlussmann Alexander Schwolow lediglich nach vorne abgewehrten Distanzschuss nur noch über die Linie drücken musste – 1:1 (48.).

Bobic nahm die kalte Dusche durch die erste richtige Chance der Gäste mit versteinerter Miene auf der Tribüne zur Kenntnis. Korkut reagierte dagegen und präsentierte den 3000 Anwesenden im Berliner Olympiastadion den zweiten Zugang des Winters: Der Südkoreaner Dong-jun Lee kam für Ekkelenkamp und sollte auf dem rechten Flügel für mehr Tempo sorgen. Tatsächlich mühten sich die Blau-Weißen aber vornehmlich über die linke Seite, auf der Jovetic mit einem Fernschuss von der Strafraumkante Herthas Bemühungen untermauerte, das Spiel wieder zu drehen (65.).

Die Partie, die Hertha bis dahin durchaus im Griff hatte, wurde jetzt von Minute zu Minute offener. Die Berliner drängten, was gleichzeitig den Gästen mehr Raum zum Kontern bot. Während Bobic immer unruhiger wurde, vergrub Kevin-Prince Boateng sein Gesicht auf der Ersatzbank. Denn letztlich blieb es beim Remis, was die enttäuschten und durchgefrorenen Hertha-Fans mit einem kurzen Pfeifkonzert quittierten.

„Wir waren in der zweiten Halbzeit nicht mehr so aggressiv und bissig und haben ein bisschen wieder den Faden verloren“, erklärte Stark nach Abpfiff zerknirscht. “ Korkut sah es positiver: „Das war eine gute erste Halbzeit mit hoher Intensität und guter Zweikampfführung. Dann bekommen wir mit dem ersten Torschuss den Ausgleich und haben im Anschluss die Kontrolle verloren. Wir müssen uns an der ersten 45 Minuten orientieren. Dann holen wir auch die nötigen Punkte.“ Bis dahin steckt Hertha nach 21 Spieltagen und vor dem Auswärtsspiel gegen Schlusslicht Greuther Fürth weiter im Tabellenkeller fest.