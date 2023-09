Sowas ist in Berlin nur im Olympiastadion möglich: Mehr als 60.000 Zuschauer in der Zweiten Fußball-Bundesliga bei Hertha BSC, okay – der FC St. Pauli tritt an. „Ab 55.000, 60.000 Zuschauern bekommt das Stadion eine Seele“, weiß Trainer Pal Dardai. Die Magie funktioniert dann trotz der blauen Laufbahn, die sich um den Rasen windet. Und wer weiß, vielleicht klappt es bei Hertha dann ja sogar mit dem dritten Sieg hintereinander? „Die Atmosphäre muss uns einen Extra-Kick geben“, meint Dardai zu der Flutlichtpartie am Sonnabend (20.30 Uhr/Sky). „Das gibt eine gute Stimmung zum Genießen. Wir haben die Mehrheit mit den Fans, das wollen wir für uns nutzen.“



Mindestens 13.000 St. Pauli-Fans haben sich angekündigt. Und der frühere Union-Profi Marcel Hartel, der aktuell die Kapitänsbinde bei den Hamburgern trägt, und in den vergangenen zwei Spielen drei Tore erzielte und eines vorbereitete, freut sich schon auf die Reise nach Berlin.

Früherer Union-Profi Hartel freut sich auf Abendspiel in Berlin

Zuletzt gelang Hartel gegen Schalke 04 der erste Zweitliga-Doppelpack seiner Karriere. Das veranlasste ihn dazu, beim Torjubel aus den Ärmeln seines Trikots zu schlüpfen, das Shirt zu drehen und die Rückennummer zur Brustnummer zu machen. Diesen Torjubel habe er schon beim Media Day ausprobiert, sagte Hartel nach dem 3:1 gegen Schalke: „Ich dachte, es wäre ein guter Zeitpunkt nach dem 2:1, den mal aufs Feld zu bringen. Mit dem kommt man trotz Trikoteinsatz auch an der Gelben Karte vorbei.“

Nicht nur Hartel ist derzeit in Topform, sondern das gesamte Team von St. Pauli: Platz zwei und nur vier Gegentore nach sieben Spieltagen sprechen für sich. Dennoch hat Hertha BSC das Ziel, am Sonnabend vor großer Kulisse zum ersten Mal seit vier Jahren mal wieder drei Spiele hintereinander zu gewinnen.

Schließlich kann sich inzwischen jeder der Berliner Profis sicher sein, dass der Nebenmann auch am kommenden Tag, im kommenden Spiel noch immer das Hertha-Trikot tragen wird. „Als ich unterschrieben habe, wusste ich nicht, welcher Spieler im September noch da ist. Jetzt haben wir eine Konstanz – zumindest bis zum Winter“, meint Hertha-Kapitän Toni Leistner. „Bei uns läuft es momentan. Der Teamspirit stimmt“, pflichtete Trainer Dardai bei.

Fiese SMS von Dardai an seinen Berliner Offensivspieler Prevljak

Dafür, dass es sich keiner seiner Spieler gemütlich einrichtet, hat Dardai gesorgt. „Ich glaube, ich war nicht angenehm, diese Woche“, sagte er. Wie unangenehm er als Trainer sein kann, erläuterte Dardai dann am Beispiel von Smail Prevljak. Dem habe er vor dem Spiel in Kiel, wo Prevljak seine Aufgabe als hängende Spitze beim 3:2-Sieg hervorragend löste, ein paar fiese SMS geschickt: „Darin stand: Das will ich sehen. Das will ich nicht sehen.“ Der 28-Jährige aus Bosnien-Herzegowina erzielte dann nicht nur per Kopf das 1:o gegen Kiel, sondern habe sehr gut gearbeitet, gutes Anlaufverhalten gezeigt, auch nach hinten mitgearbeitet.

Eine ähnliche Aufgabe wird Prevljak wohl auch gegen St. Paulis gut organisierte Defensive bekommen. „Wenn die tief stehen, wenn die uns nicht anlaufen, sind wir vorbereitet“, sagte Dardai und fügte an: „Aus der Stärke des Stadions ziehen wir Extramotivation.“