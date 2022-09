30 kleine Jägermeister: Herthas Zu- und Abgänge auf einen Blick

Hertha BSC läuft warm. Am Sonntag steht die Partie in Augsburg an.

Hertha BSC läuft warm. Am Sonntag steht die Partie in Augsburg an. imago/Jürgen Engler

Die Transferperiode bei Hertha BSC war, nun ja, bewegt. Immer was los auf dem Handy von Manager Fredi Bobic. Ein Video hier, ein Berater dort, ein Sportdirektor am einen Ohr, ein Manager am anderen. Um die 30 Transferbewegungen frei nach dem Ärzte-Song-Motto: „30 kleine Jägermeister fuhren gerne schnell. Sieben fuhren nach Düsseldorf und einer fuhr nach Köln“, wurden hin- und hergeschoben. Transfererlös: 19 Millionen Euro (25,5 Mio. Euro durch verkaufte und verliehene Spieler eingenommen, 6,5 Mio. ausgegeben). Personalkosten: deutlich gedrückt. Jetzt ist erst mal Ruhe. „Ich bin fest davon überzeugt, auch der Trainer Sandro Schwarz, dass wir eine gute Energie in der Truppe haben, dass da noch einiges zusammenwachsen kann, und dass wir diese Saison gut bestehen können“, sagt Fredi Bobic.

Was soll er auch sonst sagen – nach einem Punkt aus vier Spielen und am Sonntag die Partie beim FC Augsburg (15.30 Uhr, DAZN) vor der Nase? „Natürlich sieht das aktuell immer ein bisschen schwieriger aus. Aber ganz ehrlich: Das hat mit bescheuerten Transferfenster zu tun, das jeden kirre macht, auch uns sportlich Verantwortliche, aber vor allem die Trainer. Das ist etwas, was man in der nahen Zukunft besprechen muss, ob das so Sinn macht.“ Ob die Ab- und Zugänge und all die ganzen Leihen für Hertha BSC Sinn machen, wird die nahe Zukunft ebenfalls zeigen. Hier ein Überblick des Fußballprofikarussells bei Hertha BSC.

Zugänge: Jean-Paul Boetius, Chidera Ejuke (ZSKA Moskau/ausgeliehen), Wilfried Kanga (Young Boys Bern/5 Millionen), Jonjoe Kenny (FC Everton), Jessic Ngankam (SpVgg Greuther Fürth/war verliehen), Agustin Rogel (Estudiantes de la Plata/0,7), Ivan Sunjic (Birmingham City/ausgeliehen), Filip Uremovic (Rubin Kasan).

Abgänge: Omar Alderete (FC Getafe/verliehen), Santiago Ascacíbar (US Cremonese/verliehen), Ishak Belfodil (Al-Garafa SC), Fredrik André Björkan (Feyenoord Rotterdam/verliehen), Dedryck Boyata (FC Brügge/2,5), Javairo Dilrosun (Feyenoord Rotterdam/2,5), Jurgen Ekkelenkamp (Royal Antwerpen/3) Anton Kade (FC Basel/1), Lukas Klünter (Arminia Bielefeld), Nils Körber (Hansa Rostock), Marcel Lotka (Borussia Dortmund), Arne Maier (FC Augsburg/5), Daishawn Redan (FC Utrecht/verliehen), Niklas Stark (Werder Bremen), Alexander Schwolow (Schalke 04/verliehen), Jordan Torunarigha (KAA Gent/3,5), Luca Wollschläger (Rot-Weiss Essen/verliehen), Krzysztof Piatek (US Salernitana/verliehen).