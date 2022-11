Die Ähnlichen: Herthas Duell beim schwäbischen Tabellennachbarn

Was Trainer und Spieler des VfB Stuttgart am Freitag nach ihrer 1:3-Niederlage gegen Mönchengladbach sagten, hörte sich ganz ähnlich an wie das, was Trainer und Spieler von Hertha BSC am Sonnabend nach der 2:3-Niederlage gegen den FC Bayern von sich gaben. „Kurz nach dem Spiel sind wir natürlich enttäuscht. Erst nach dem 2:0 zeigen wir den Mut, den wir von Beginn an sehen wollten. Das werden wir am Dienstag zu Hause besser machen“, sagte VfB-Trainer Michael Wimmer. „Wir haben Spaß auf dem Platz und man sieht, dass wir es wollen – aber wir müssen weiter an unserer Chancenverwertung arbeiten“, meinte Abwehrspieler Waldemar Anton. „Wir haben einen positiven Spirit, machen immer weiter, lassen uns nicht unterkriegen“, fügte Stuttgarts Mittelfeldspieler Chris Führich an.

Eine Konstellation wie in der Vorsaison

Dass Stuttgarter und Berliner derzeit ähnlich klingen, ist nicht verwunderlich: Das wahre Potenzial beider Mannschaften ist nach 13 Saisonspielen schwierig einzuordnen, ihre Ausbeute bislang suboptimal: beide elf Punkte, beide zwei Spiele gewonnen, sechs verloren. Während der VfB derzeit auf Relegationsplatz 16 eine Tendenz nach oben herbeisehnt, sagt Herthas-Trainer Sandro Schwarz über Platz 15: „Es ist ja nicht so, dass wir uns die Tabelle nicht anschauen.“

Die Konstellation sollte Herthanern und VfBlern bekannt vorkommen: In der Vorsaison kämpften beide gegen den Abstieg. Am letzten Spieltag schickten die Stuttgarter die Berliner in die Play-offs um den Klassenerhalt. So weit ist es noch nicht, so weit muss es nicht kommen. Doch für beide Teams hat das Aufeinandertreffen in Schwaben am Dienstagabend (20.30 Uhr, Sky) richtungsweisende Relevanz.

Denn zur Wahrheit gehöre, dass man sich trotz der engagierten Leistung gegen München nicht hinstellen und sagen könne: „Alles war gut, es war gegen die großen Bayern.“ Er habe die Analyse genutzt, um „das Bewusstsein zu schärfen, dass wir in der ein oder anderen Situation selbst dafür gesorgt haben, das Spiel nicht zu ziehen“.

Und am Dienstag? „Sollte uns die Tabellensituation nicht von dem ablenken, was wir zu tun haben“, forderte Schwarz, der lediglich auf den weiter angeschlagenen Stevan Jovetic verzichten muss. „Wir sind sauer, dass wir den ein oder anderen Punkt zu wenig gemacht haben.“ Gegen Stuttgart, wo Schwarz „ein kampfbetontes Spiel und viele Flanken speziell über links“ erwartet, sei das Ziel, mit drei Punkten aus der Partie zu gehen. Schließlich wisse sein Team, dass es mit den Partien in Stuttgart und am Sonnabend gegen Köln die Stimmung beeinflusst, mit der Hertha BSC in die WM-Pause geht.