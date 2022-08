Trainer Sandro Schwarz stand mit verschränkten Armen am Spielfeldrand. Als er den Schlusspfiff hörte, ging er auf den Platz, klatschte Marco Richter ab, dann Chidera Ejuke. Wieder nichts. Hertha BSC verlor sein Heimspiel gegen Borussia Dortmund 0:1 (0:1). Da hatte sich der Himmel über dem Olympiastadion in Westend wieder verdunkelt. Und so blieb am Ende dieses überdimensionale Banner an der Außenfassade über dem Südtor des Olympiastadions als eine Art uneingelöstes Versprechen. Darauf war Marvin Plattenhardt zu sehen, der die Hände hinter die Ohren hält, so als wolle er sagen: Hey, Fans, wir wollen was hören.

Die Fans waren da, 60.000 insgesamt. Sie waren gekommen, um etwas zu sehen. Im Idealfall den ersten Sieg der Saison in der vierten Bundesliga-Partie. Aber wie weit Herthas Fußballer nicht nur vom Ideal-, sondern vom Okayfall weg sind, zeigte Borussia Dortmund am Sonnabend deutlich auf. „Nur ein Punkt aus vier Spielen ist natürlich scheiße, ganz klar“, sagte Herthas Offensivmann Richter.

Etwas zu sehen, war aus der Hertha-Kurve anfangs nur mit Blinzeln nötig, denn die Partie hatte ja heiter angefangen: Die Sonne schien vom Marathontor her direkt in die Ostkurve - Kapitän Plattenhardt war nach seinen muskulären Problemen als linker Verteidiger zurück im Team und Trainer Sandro Schwarz schickte zum ersten Mal Jean Paul Boetius von Anfang an aufs Feld. Dafür musste Ivan Sunjic auf der Bank Platz nehmen. Zudem kam wie erwartet Marton Dardai in der Innenverteidigung zu seinem ersten Startelfeinsatz in dieser Saison.

Marco Reus trifft die Latte

Und in den ersten zehn Minuten beherzigte Hertha ganz offenbar all das, was Trainer Schwarz seinen Profis angewiesen hatte. Da arbeiteten alle Berliner mutig gegen den Ball, da stellten sie den Dortmundern die Räume zu. Aber spätestens nach der Rettungstat von Oliver Christensen gegen den flinken Karim Adeyemi und nach dem Lattentreffer vom völlig allein dahergelaufenen Marco Reus war es vorbei mit Herthas Matchplan, mit Herthas Ordnung. „Gegen Dortmund ist es halt einfach auch eine andere Nummer“, meinte Richter. „Ab der 10., 15. Minute waren wir nicht gut, weil wir viele einfache Ballverluste hatten“, sagte Trainer Schwarz.

So langsam fing Dortmunds mit viel Tamtam aus Köln weggelotster Stürmer Anthony Modeste an, sich einzuschießen. Zunächst klärte Christensen gegen ihn, dann schob er einen Pass von Adeyemi unbedrängt links am Tor vorbei (24.). Kurz darauf tat Modeste das, wofür ihn die Dortmunder verpflichtet haben: Er traf zum 1:0 (32.). Danach rannte er auf Trainer Edin Terzic zu und erdrückte ihn vor Freude beinah.

Der Angriff war schnell und flach über außen angerollt, Marius Wolf hatte auf Salih Özcan gepasst, der frühere Kölner zirkelte den Ball genau so in den Strafraum, wie ihn sein frühere Teamkollege zum Einköpfen brauchte. Das Stellungsspiel von Marc Oliver Kempf dürfte in dieser Szene wohl nicht als Lehrvideo für kleine Verteidiger aus der Hertha-Jugend dienen.

Marco Richter trifft die Latte

Die Art, wie Trainer Sandro Schwarz von der Bank aufstand und zur Halbzeitpause in die Kabine stapfte, ließ keine gemütliche Zwischenzeit für Herthas Profis erahnen. Kurz nach der Halbzeitpause wechselte der Coach Stevan Jovetic für Boetius ein. Aber da hatten die Dortmunder längst die Regie übernommen, da flitzten sie durch die Berliner Reihen. Da spielte die Borussia Chance um Chance heraus, stellte Herthas Defensive bloß. Mal rettete Christensen, mal flog der Ball irgendwohin. 24 Dortmunder Torschüssen standen am Ende 12 von Hertha BSC entgegen, 14 Dortmunder Flanken nur 5 auf Berliner Seite.

„In der zweiten Halbzeit war es dann ein offener Fight. Es war teilweise etwas wild, auf beiden Seiten. Beide Torhüter haben eine sehr gute Leistung abgerufen“, analysierte Herthas Trainer Schwarz. Mit der Einwechslung von Kevin Prince Boateng und Marco Richter schien seine Mannschaft dann noch einmal neuen Mut zu fassen. Und, war da nicht was am vorigen Wochenende? Gab es da nicht späte Tore, mit denen Bremen die Dortmunder nach 2:0-Führung ohne Punkte vom Rasen schickten.

Beinahe wäre Richter im ersten Spiel nach seiner Krebsoperation Herthas Mann des Tages geworden. Sein ansatzloser Schuss aus 20 Metern (79.) landete jedoch nicht im Tor der Dortmunder, sondern an der Latte. Anders als Werder Bremen vor einer Woche brachte den Berlinern ihre Schlussoffensive an diesem Sonnabend keinen einzigen Punkt.