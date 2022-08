Nach der dritten Niederlage im vierten Spiel der Saison sagte Herthas Rechtsverteidiger Jonjoe Kenny: „Wir haben gut gekämpft, aber im Fußball geht es ums Gewinnen. Dafür spielen wir. So einfach ist das.“ Und doch so schwierig. Und vielleicht wäre alles anders gewesen, wenn Kenny seine Chance zum 1:0 gegen Borussia Dortmund genutzt oder Stürmer Dodi Lukebakio den Konter in der 21. Minute bei 3:1-Überzahl mit einem Treffer abgeschlossen hätte. Zu diesem Zeitpunkt war der Faden im anfangs guten Spiel der Berliner allerdings schon gerissen. Stattdessen schienen die Fragezeichen in den Köpfen der Berliner Profis immer größer zu werden.

Nach dem 0:1 (0:1) gegen Dortmund stellt Hertha BSC mit nur einem Punkt das zweitschlechteste Team von 18 Bundesligisten. Und am Sonnabend konnte die Mannschaft von Trainer Sandro Schwarz froh sein, nur ein Tor kassiert zu haben. Borussias Trainer Edin Terzic sagte: „Selbst wenn wir heute drei Tore geschossen hätten, hätten wir über eine nicht so gute Chancenverwertung gesprochen.“

Hertha mit vielen einfachen Ballverlusten

Terzic saß nach der Partie in seinem weißen T-Shirt aufrecht und gut gelaunt bei der Pressekonferenz. Herthas Coach Sandro Schwarz dagegen wirkte zusammengesunken, desillusioniert. Er hatte ja gesehen, wie viele Bälle seine Profis in der ersten Halbzeit in den Rücken des Mitspielers passten, wie sie sich im Weg standen, wegrutschten: „Ab der 10., 15. Minute waren wir nicht gut im Spiel. Wir hatten viele einfache Ballverluste. Wir haben dem Gegner mit seiner Qualität dann Torchancen ermöglicht.“

Schwarz hatte am Sonnabend im Olympiastadion erstmals Jean-Paul Boëtius von Anfang an aufs Feld geschickt. Den Mittelfeldmann, der sich als eine Art Ziehsohn des Trainers versteht, und den Kevin-Prince Boateng als Büffel bezeichnete, der gut mit dem Ball umgehen könne. Aber am Sonnabend schien sich der Büffel verlaufen zu haben, seine Herde galoppierte irgendwie über den Rasen. Es gab niemanden, der sie ordnete, anführte.

Hertha zieht sich selbst herunter

„Es ist wichtig, wie man mit dem ein oder anderen Ballverlust umgeht“, konstatierte Schwarz, „und das haben wir in der ersten Halbzeit als Mannschaft nicht gut gemacht. Wir haben uns dann selbst runtergezogen, was die Körpersprache angeht. Ich glaube, dass du einfach dranbleiben musst, mit Überzeugung. Mit Konsequenz. Mit Sauberkeit, was das Passspiel, den ersten Kontakt angeht.“

Aber woher soll die Überzeugung kommen, wenn die Ergebnisse sie nicht mit sich bringen? Wie soll ein Team an all das glauben, was der Trainer vorgibt, wenn der seinen Wunschspieler nach 55 Minuten vom Platz nehmen muss, weil er sich ähnlich vergaloppierte wie Suat Serdar, den Schwarz kurz darauf auswechselte?

Der August, der bei Hertha ein Monat des Neuanfangs, des Aufschwungs werden sollte, ein toller Sommer mit dem sympathischen, dynamischen Präsidenten Kay Bernstein auf der Tribüne, neuer Nähe zu den Fans, einem neuen Wir-Gefühl, ist ein Monat der bitteren Erkenntnisse und der frühen Durchhalteparolen geworden. „Ergebnistechnisch sind wir nicht mit dem Start zufrieden, das ist doch klar“, konstatierte Schwarz. „Wir haben alles probiert, aber es hat leider nicht gereicht. Ich hoffe, dass wir das im nächsten Spiel besser machen“, sagte Stürmer Dodi Lukabakio.

„Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir endlich einen Dreier holen und uns belohnen“, fand Marco Richter, der erstmals nach seiner Hodenkrebs-Operation wieder auf dem Platz stand – und kurz nach seiner Einwechslung beinahe das 1:1 erzielt hätte. Was wäre das für eine Geschichte gewesen, wenn Dortmunds prima Keeper Gregor Kobel den Ball nicht noch an die Latte gelenkt hätte?

Sandro Schwarz steht unter Zugzwang

Schwarz steht unter Zugzwang. Er muss mit dem Kader, den Fredi Bobic zusammengekauft hat, und der bald noch mit Innenverteidiger Agustín Rogel (24) aus Uruguay aufgepeppt werden soll, Ergebnisse liefern. Und er muss aufpassen, dass sein Team nicht aufhört, an ihn, an sein System zu glauben. Ja, in Hälfte zwei nahm Hertha die Zweikämpfe leidenschaftlicher an. Ja, hier und da hatte sie gute Momente. Aber das lag auch an der Borussia, wie deren Trainer feststellte: „Es wurde sehr wild, das Spielfeld sehr groß. Dadurch haben wir Hertha am Leben gehalten, sodass sie immer wieder auch gefährlich kontern konnten.“

Den Beweis, wie sehr nah sich Team und Trainer bei Borussia Dortmund sind, lieferte Siegtorschütze Anthony Modeste, der in der 32. Minute einen feinen Pass von Salih Özcan zum 1:0 einköpfte, dann in Terzics Arme sprintete, ihn feste drückte. „Der Trainer hat gemerkt, dass ich in den letzten Wochen so viel auf den Deckel gekriegt habe. Er hat mich immer unterstützt, ich wollte mich bei ihm bedanken“, sagte Modeste. Ob Sandro Schwarz so was mit Hertha auch mal erlebt?