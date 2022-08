Flexibilität ist nicht nur etwas, was den Muskeln guttut. Flexibilität ist derzeit auch im Kader von Hertha BSC ein Zustand, mit dem Mannschaft und Trainer umgehen müssen. Zum Beispiel auf der Torwartposition. Bis vor wenigen Tagen habe man sich um das Torwart-Thema überhaupt keine Gedanken gemacht, sagte Hertha-Coach Sandro Schwarz vor der Freitagspartie bei Borussia Mönchengladbach (20.30 Uhr, DAZN). Aber dann entwickelte sich zwischen Torwarttrainer Andreas Menger und dem Norweger Rune Jarstein ein Disput, der zur Suspendierung des langjährigen Hertha-Keepers führte.

Das hat nun zur Folge, dass Trainer Schwarz dem 19 Jahre alten Tjark Ernst, der in diesem Sommer vom VfL Bochum zu Hertha gewechselt war, vorerst die Rolle des zweiten Torhüters zugeschrieben hat. Der Sohn des früheren Bundesligatorhüters Thomas Ernst habe bislang in Berlin eine gute Entwicklung genommen, stellte Schwarz fest. Wie es mit Jarstein weitergeht, scheint noch nicht geklärt zu sein. Gespräche mit dem 37-Jährigen und seinem Berater dauern noch an.

Schwarz setzt im Training auf Taktik und Torabschlüsse

Vor der Partie gegen den Tabellenvierten Gladbach setzte Schwarz im Training dann vor allem auf Taktikarbeit. Und Torabschlüsse. „Borussia kommt über den Ballbesitz, sie haben gute Fußballer in ihren Reihen. Wir müssen gut verteidigen und unsere Offensivmöglichkeiten auf den Platz bekommen“, sagte der Hertha-Coach, der ebenfalls mit flexiblen Variablen umgehen muss.

Denn erneut kann er nicht auf die schon länger ausfallenden Profis Kelian Nsona, Dong-Jon Lee, Jessic Ngankam sowie Linus Gechter zurückgreifen. Derry Scherhant, der gegen Frankfurt zu seinem Bundesliga-Debüt kam, fällt ebenfalls aus. Unklar ist, ob Kapitän Marvin Plattenhardt sowie Myziane Maolida ihre muskuläre Probleme gelöst bekommen.

Wie kann sich ein Team überhaupt finden, bei dem jeden Tag ein anderer fehlen kann, weil der Verkauf endlich finalisiert werden konnte? Dedryck Boyata steht vor dem Absprung, Stürmer Krzysztof Piatek soll gehen, Omar Alderete auch, Stevan Jovetic vielleicht, Maximilian Mittelstädt eventuell. Wie kann eine Mannschaft da zusammenwachsen? „Es ist schwierig, wir probieren es“, meint Kevin-Prince Boateng. „Wir haben zum Glück keinen Stinkstiefel in der Mannschaft. Wir haben eine sehr gute Truppe, alle sind gut drauf. Aber natürlich kann ich auch nicht abwarten, dass der Tag kommt, an dem wir genau wissen, wer wohin wechselt oder wer hier bleibt und wo man sich wirklich zusammenschweißen kann. Es ist auch für die Spieler nicht einfach, wenn du nicht weißt, ob du weggehst oder hierbleibst.“ Ob Hertha noch einen Torhüter mit Erfahrung verpflichtet? Die Antwort wird flexibel zur Marktlage angepasst.