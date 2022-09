Nach 30 Transfers hat Hertha-Manager Fredi Bobic endlich Zeit für den Frisör

Tatsächlich scheint es eine Parallele zu geben zwischen der Geburt eines Kindes und der Geburt einer Fußballmannschaft. Bis Mutter und Fußballmanager das Gröbste überstanden haben, sie das Geschöpf so weit geformt haben, dass es in Betreuung anderer zurechtkommt, sind beide pausenlos am Rotieren, Organisieren, Medizin-Checks studieren. Und wahrscheinlich kennt jede Mutter den Seufzer, den Herthas Manager Fredi Bobic am Donnerstag kurz vor Ende der Transferperiode ausstieß, als er im Sky-Interview sagte: „Ab morgen ist Ruhe. Da entspannen wir uns. Da hab’ ich endlich mal wieder Zeit, zum Frisör zu gehen.“

Kurz zuvor hatte er Herthas vorerst letzte Bewegung auf dem Transfermarkt verkündet: Die Berliner verleihen den polnischen Nationalstürmer Krzystof Piatek mit einer Kaufoption an den italienischen Erstligisten US Salernitana. Der 27-Jährige war im Januar 2020 als zweitteuerster Hertha-Transfer vom AC Mailand gekommen, hatte aber bereits die vergangene Rückrunde beim AC Florenz verbracht.

In Piatek verschwindet ein Großverdiener von der Gehaltsliste

Mit ihm kann Bobic einen Großverdiener von der Gehaltsliste streichen, und spart angeblich 4,5 Millionen Euro. Zudem habe Piatek die Vorbereitung bei Hertha nicht so genutzt, wie sich Bobic und Trainer Sandro Schwarz das vorgestellt hätten, ließ der Manager wissen.

Nach mehr als 30 Transferbewegungen rein wie raus, steht Herthas Kader nun. Wie unruhig, ja vielleicht sogar dramatisch die Zeit für diejenigen Spieler war, die in der Abgabe-Schlange standen, zeigt das Beispiel des holländischen Rechtsverteidigers Deyovaisio Zeefuik (24), der am Mittwoch beim Training fehlte, weil ein Klub Interesse an ihm hatte. Zeefuik hielt sich abreisefertig. Der Interessent entschied sich anders. Also trottete Zeefuik am Donnerstag wieder zum Training am Schenckendorffplatz.

Dort ist Luca Wollschläger (19) künftig erst mal nicht mehr zu finden, der vorige Woche seinen ersten Profivertrag bei Hertha unterschrieb. Der Mittelstürmer verlässt die Berliner vorübergehend, um in der Dritten Liga bei Rot-Weiss Essen Spielpraxis im Männerbereich zu sammeln. „Im kommenden Sommer erwarten wir Luca dann zurück“, sagte Bobic.

Um Herthas Innenverteidigung aufzupeppen, war der Manager zuletzt nach Argentinien zum Klub Estudiantes de La Plata geflogen, um sich mit dem Uruguayer Augustín Rogel (24) zu treffen, ihn kennenzulernen. Das sei persönlich etwas ganz anderes als digital über Teams, sagte Bobic. „Du möchtest eine Energie spüren mit den Spielern. Da hab ich sehr viel gespürt, und es war sehr angenehm.“ Der 1,91-Meter-Mann, der einen Vertrag bis 2026 unterschrieben hat, sei ein Spielertyp, den Hertha so noch nicht im Kader hatte, und der auch von Anfang an spielen könne. Am Sonntag vielleicht schon, beim FC Augsburg (15.30 Uhr, DAZN).

Allerdings sieht Bobic den Umbau des Kaders noch nicht als abgeschlossen an. Auch kommendes Jahr werde er einiges bereinigen müssen, sagte der 50-Jährige, der hofft, dass sich die Spieler, die aktuell das Hertha-Trikot tragen, am Sonntag nach all dem Kommen und Gehen, Warten und Hoffen, Checken und Gegenchecken mit Punkten belohnen.