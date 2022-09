Herthas neue Verlässlichkeit weckt bei vielen einen neuen Glauben an das Team

Ein paar Stunden nach dem 2:2 (0:0) von Hertha BSC gegen Bayer Leverkusen hatte Berlins Vizekapitän Kevin Prince Boateng das Bedürfnis, etwas zu posten. Diesmal keine Fotos mit Hackfleisch und Hund und keine mit Ehefrau Valentina. Dafür teilte er neben drei Teamfotos, zwei Porträts von sich und einem von Torschütze Marco Richter drei ziemlich vernünftige Sätze mit seinem Social-Media-Publikum: „Lassen wir mal den nicht gegebenen Elfmeter außen vor und sprechen darüber: Wir haben den Rückstand gedreht, sind als Mannschaft aufgetreten und haben während und nach dem Spiel mit den Fans und den Trainern gemeinsam eine Einheit gebildet. Das ist meine Hertha.“

Lars Windhorst meldet sich mal wieder

Damit hatte Boateng die wichtigsten Eckdaten einer Partie, die den 40.600 Zuschauern im Berliner Olympiastadion am Sonnabendnachmittag hohen Unterhaltungswert geboten hatte, prima zusammengefasst. Offenbar war auch Investor Lars Windhorst erfüllt vom Spiel, denn er textete auf Twitter: „Great game. Great fight.“

Langsam, aber stetig zeigt sich bei Hertha BSC eine neue Art der Verlässlichkeit auf dem Feld – und in der Beurteilung dessen, was darauf geschieht. Sogar die Startaufstellung blieb dieses Mal jene der Vorwoche. Trainer Sandro Schwarz verfolgt seine Spielidee – und offenbar kommt die Mannschaft mit. „Man sieht und spürt, dass es besser und besser wird, wir den Trainer und seine Ideen immer mehr verstehen“, sagte Torhüter Oliver Christensen. So entwickelte sich im gewohnten 4-3-3 eine flotte Partie, in der Herthas Stürmer Willy Kanga nur der Pfosten am ersten Saisontor hinderte.

Marco Richter dreht die Partie für Hertha BSC

In der Defensive klappte Herthas Verschiebesystem immer besser – bis auf zweimal. Da aber hielt Christensen seine Fäuste hin. Kurz nach der Pause zirkelte dann Kerem Demirbay mit seinem linken Fuß einen Freistoß direkt zum 1:0 für Leverkusen an Christensen vorbei ins Netz. Davon ließ sich die neue Hertha nicht erschüttern. Bei einem Konter, den Lucas Tousart einleitete, fand der Ball über Kanga und Chidera Ejuke zu Suat Serdar. Der markierte sieben Minuten später den Ausgleich – ein Spielzug, wie ihn Schwarz nicht schöner hätte auf seine Taktiktafel malen können.

Doch die Geschichte wurde noch besser, als Marco Richter nach seiner Einwechslung Richtung Strafraum der Leverkusener lief, einen hohen Ball mit der Brust annahm, ihn einmal auf den Rasen tropfen ließ und dann aus etwa 25 Metern über den Spann abzog: 2:1 für Hertha (74.). Schon wieder Richter. Schon wieder der Mann, der vor zwei Monaten die Hodenkrebs-Diagnose samt anschließender Operation verkraften musste. Er hatte den Rückstand in eine Führung verwandelt und nach einem Lattentreffer gegen Dortmund sowie dem Tor zum 2:0 gegen Augsburg seine Comeback-Story um ein rührendes Kapitel erweitert. Oben auf der Tribüne holte Hertha-Präsident Kay Bernstein tief Luft.

Richter ging auf die Knie, unter sich spürte er den Rasen des Olympiastadions, um sich herum hörte er den Jubel der Berliner Fans. Er breitete seine Arme weit aus. Der Mann mit dem Flügel-Tattoo im Nacken wurde einen Moment lang getragen von all den Emotionen, einem Gemisch aus Glück, Freude, Erleichterung. Hertha-Kapitän Marvin Plattenhardt sagte über Richters Torschuss-Serie: „Sensationell. Im Training macht er das auch. Er probiert es aus allen Lagen.“ Und Leverkusens Keeper Lukas Hradecky meinte: „Keinem gönne ich das mehr als Marco Richter, so ein Tor zu machen.“

Allerdings hatte Leverkusen etwas dagegen, dass die Geschichte zu gut werden würde. Der Ausgleichstreffer von Patrick Schick zum 2:2 verhinderte Herthas zweiten Saisonsieg. Wobei das Ende der Partie von Diskussionen um einen Handelfmeter begleitet wurde. Der ebenfalls eingewechselte Jean-Paul Boetius bekam die Chance zum Nachschuss (82.), Leverkusens Abwehrmann Odilon Kossounou brachte seinen Arm ins Spiel. Absichtlich? Unabsichtlich? Schiedsrichter Benjamin Brand entschied: unabsichtlich; ohne sich die Szene im Video anzuschauen. Das wiederum verstanden Schwarz und seine Spieler nicht.

Neuer Glauben an die beflügelte neue Hertha

Am Sonntag hob der Hertha-Trainer das Positive des Sonnabends hervor: „Wir können viel über Gemeinschaft reden, über Widerstandsfähigkeit. Dennoch ist es wichtig, dass du, wenn du Widerstände hast im Spiel, die dann so drehst, wie wir das gestern gemacht haben.“

Marco Richter hatte da auch schon Fotos gepostet. Eines von sich, kniend auf dem Rasen, eines, auf dem sein Team Arm in Arm vor der Ostkurve steht: „#believeinyourself“, glaub an dich, schrieb er dazu. „Ich glaube an dich“, antwortete Boateng. Die beflügelte neue Hertha scheint gerade dabei zu sein, vielerorts neuen Glauben zu wecken.