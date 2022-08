Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Sandro Schwarz ist derzeit ein prima Beispiel für dieses Zitat. Und so sagte der Trainer von Hertha BSC nach dem nächsten Rückschlag mit einem Augenzwinkern zu Gladbachs Coach Daniel Farke: „Genieß das Wochenende, du Drecksack“, als er die Pressekonferenz verließ. Schwarz hatte es eilig. Das Flugzeug nach Berlin wartete.

Im Gepäck hatte Hertha erneut nichts Zählbares, der Fehlstart in die Saison ist nach dem 0:1 (0:1) bei Borussia Mönchengladbach nicht wegzuzwinkern. Nur ein Punkt aus drei Spielen, dazu das Aus gegen Zweitligist Eintracht Braunschweig im DFB-Pokal – Erinnerungen an die vergangene Saison werden wach, als Hertha nach drei Spielen punktlos war. Und nun kommt Borussia Dortmund ins Olympiastadion.

Lob für Hertha BSC vom Gladbacher Trainer Farke

Und doch machte der Auftritt in Gladbach Mut, denn Hertha war nicht unbedingt die schlechtere Mannschaft. „Dieser Gegner wird noch eine Menge Punkte holen. Sie haben eine sehr, sehr gute Leistung gebracht“, sagte der Fohlen-Coach, der wie Schwarz neu im Amt ist.

Bei Hertha herrschte dagegen Frust, weil eine gute Leistung nicht belohnt wurde. „Wir haben immer gesagt: Für eine Entwicklung brauchst du ein bisschen Zeit. Aber natürlich brauchst du auch irgendwann Ergebnisse“, sagte Manager Fredi Bobic: „Wir sind aber erst am dritten Spieltag. Ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen.“

Das sah auch Schwarz so, der von der bislang besten Saisonleistung sprach. Ob er sich beim Blick auf die Tabelle dennoch Sorgen mache, wurde er gefragt: „Null. Wirklich. Ich würde mir nur Sorgen machen, wenn wir auf dem Platz nicht erkennen, wie wir Fußball spielen wollen.“ Dies sei aber nicht der Fall, die Ergebnisse „werden kommen“, glaubt Schwarz.

Hinzu kommen unglückliche Schiedsrichter-Entscheidungen – vor dem 0:1 durch einen von Alassane Plea verwandelten Handelfmeter (34.) wurde den Berlinern ein aussichtsreicher Konter abgepfiffen. „Das war eine klare Fehlentscheidung“, sagte Bobic.

Als Nächstes kommt Borussia Dortmund ins Olympiastadion

Zudem kritisierte er den zweiten, von Jonas Hofmann aber verschossenen Handelfmeter. „Das war ein Witz und zeigt die Schwächen des VAR. Der Schiedsrichter muss ihn ja leider geben. Wenn er da rausgeschickt wird, da hat er halt Druck. Das ist undankbar für ihn.“

Bobic gebührt Respekt für das Dauersenden von Durchhalteparolen: „Wir können erhobenen Hauptes nach Hause fahren. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann wir Punkte machen“, meint er. „Jetzt haben wir Borussia Dortmund vor der Brust ...“, sagte Schwarz mit einem Lächeln: „Geile Aufgabe!“