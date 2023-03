Trotz Jovetic-Verletzung kann Hertha BSC von der Länderspielpause profitieren

Länderspielpausen und die damit einhergehende Abstellung zumeist wichtiger Spieler sind nicht immer das, was sich Trainer vorstellen, wenn es um die Arbeit an Defiziten in ihrer Mannschaft geht. Das Fehlen von Spielern lässt folgerichtig die Trainingsgruppe schrumpfen und die fehlenden Spieler wiederum Inhalte verpassen. Und wenn sich Profis auf Länderspielreisen auch noch Verletzungen zuziehen und im Ligaalltag erst einmal nicht zur Verfügung stehen, bereitet das einem Trainer weiteres Kopfzerbrechen.

Wieder verletzt: Stevan Jovetic wird gegen Freiburg ausfallen

Bei Hertha BSC hat es in den Tagen der Länderspiele Stevan Jovetic erwischt. Sein Einsatz für Montenegro endete nicht nur mit einem Sieg und einer Niederlage in der EM-Qualifikation, sondern auch mit einer muskulären Verletzung, die ihn jetzt mal wieder ausbremsen wird. Ein Einsatz am Sonnabend (15.30 Uhr) beim SC Freiburg ist nach ersten Tests ausgeschlossen. „Man versetzt sich in die Lage des Spielers, der darüber enttäuscht ist, obwohl er gute Länderspiele absolviert hat“, sagte Sandro Schwarz am Donnerstag im Rahmen der Spieltags-Pressekonferenz. Bei Hertha hatte man die Hoffnung, dass Jovetic den positiven Trend aus diesen beiden Länderspielen und zuvor dem Tor gegen Hoffenheim würde mitnehmen können. Aber: „Jetzt ist es ärgerlich, dass ein weiterer guter Spieler für uns am Wochenende ausfällt.“

Denn schon zuvor war klar, dass in Jean-Paul Boetius, Chidera Ejuke, Kelan Nsona und Tjark Ernst vier Spieler nicht würden gegen Freiburg dabei sein können. Zudem steht hinter dem angeschlagenen Marc Oliver Kempf ein kleines Fragezeichen. Der Abwehrspieler hatte mit Beginn der Woche lediglich individuell trainiert, bei ihm, der zuletzt in der Dreierkette gesetzt war, ist mit einer kurzfristigen Entscheidung zu rechnen. „Wenn er fit ist, wird er auch spielen“, versicherte Schwarz, der aber auch eine Systemumstellung auf zwei Innenverteidiger, sollte Kempf ausfallen, als Option in Erwägung zieht.

Im Angriff wird der Hertha-Trainer in jedem Fall eine Änderung vornehmen müssen: Marco Richter sitzt in Freiburg eine Gelbsperre ab. An dieser Stelle kann die Abstellung einiger Spieler für ihre Nationalmannschaften für Hertha BSC aber ein großer Gewinn sein. Insbesondere die Leistungen von Dodi Lukebakio, der in den Wochen zuvor so etwas wie ein Opfer der Systemumstellung gewesen ist, profitierte in der belgischen Nationalelf vom Trainerwechsel zu Domenico Tedesco. Beim 3:0-Erfolg bereitete Lukebakio zwei Treffer vor, beim 3:2-Sieg gegen Deutschland verfehlte er nach einem Solo nur um Haaresbreite den Kasten und damit ein eigenes Tor.

Und das auf seiner Lieblingsposition, der rechten Außenbahn. „Ich wollte einen Spieler, der im Eins-gegen-Eins stark ist. Lukebakio ist schnell, dynamisch, ballsicher und stark über außen, arbeitet für die Mannschaft. Er hat gut gepresst“, lobte Tedesco den Hertha-Angreifer. Die Leistungen seines in dieser Saison treffsichersten Spielers hat auch Sandro Schwarz wohlwollend zur Kenntnis genommen: „Wir sind glücklich darüber, dass Dodi solche zwei Länderspiele absolviert hat und mit einem guten Gefühl wieder bei uns ist.“ Am Mittwoch hatten sich Spieler und Trainer kurz gesehen, am Donnerstag gemeinsam trainiert.

Dodi Lukabakio ist trotz Richter-Sperre im Sturm nicht gesetzt

Der Ausfall von Richter und die guten Leistungen von Dodi Lukebakio sind aber keineswegs gleichbedeutend mit einem automatischen Startelfeinsatz. Unabhängig von der Position wolle sich das Trainerteam die Leistungen in den beiden wenigen Trainingseinheiten bis zum Spiel in Freiburg anschauen und diese als Grundlage für eine Entscheidung nehmen, wer denn im Angriff beginnen wird.

Denn Wilfried Kanga hat in Berlin sehr gut trainiert und beim Benefizspiel gegen den Berliner AK dreimal getroffen. Derry Scherhant (mit der deutschen U20), aber insbesondere Jessic Ngankam (im Trikot der deutschen U21) haben außerhalb vom Hertha-Kosmos Selbstvertrauen getankt. Von „einer großen Ehre“, zum ersten Mal das deutsche Trikot tragen zu dürfen und dabei seinen ersten Assist gegeben zu haben, schrieb Scherhant auf Instagram. „Ich bin froh, ein kurzfristiges Ziel von meiner Liste abzuhaken“, teilte Ngankam, der bei seinem U21-Debüt gleich ein Tor erzielen konnte, dort seinen Followern mit. Und richtete seinen Blick gleich wieder auf die nächste Aufgabe: „Jetzt heißt es wieder Abstiegskampf!“ Das Ausrufezeichen sowie das blaue Herz dahinter symbolisieren, wie wichtig ihm diese Aufgabe ist.