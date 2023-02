Wieder Störgeräusche um Bobic in Herthas schöner neuer Herzchen-Welt

Am Sonntag, direkt nach dem furiosen 4:1 gegen Mönchengladbach und auch in den Tagen darauf ist eine Menge los gewesen in den sozialen Kanälen der Fußballer von Hertha BSC. Besonders bei den Torschützen. Hertha-Stürmer Florian Niederlechner schickte eine Rakete mit Zündschnur und eine als Raumkapsel an Wummsstrahl-Trefferkönig Marton Dardai und bekam dafür prompt ein rotes Herz zurückgeschickt. Derry Scherhant wiederum schickte ein Ausrufezeichen samt Herz an Jessic Ngankam, der vom verliehenen Deyovaisio Zeefuik aus Verona allerdings ein Herz mehr geschickt bekam, woraufhin Ngankam umgehend zwei rote Herzen nach Verona schickte. Scherhant wiederum bekam drei rote Herzen von Major-League-Soccer-Torschützenkönig Hany Mukhtar übermittelt, während die Hertha-Bubis ihm vier blaue Herzen sandten.

Niederlechner spricht von einer Katastrophe für den Kopf

„Es ist erst mal eine Riesenerleichterung gewesen, das erste Spiel im neuen Jahr zu gewinnen. Wir haben mit vier Niederlagen begonnen. Das ist für den Kopf schon eine Katastrophe“, erläuterte Winterzugang Florian Niederlechner am Mittwoch.

Das war exakt der Tag, an dem in die schöne Hertha-Herzchen-Welt schon wieder Störgeräusche gesendet wurden. Woher sie kamen? Nun, aus der Bild-Zeitung. Und wer hatte sie dort gemeldet? Jemand, der Verben speziell konjugiert? Jemand, der Interesse an der Bekanntgabe hat, dass Hertha BSC Fredi Bobic fristlos kündigen möchte?

Offizieller Grund für eine fristlose Kündigung des Managers soll der Vorwurf des vereinsschädigenden Verhaltens sein. Nach dem 0:2 im Berliner Derby gegen den 1. FC Union hatte Bobic einem Reporter des RBB gedroht: „Wenn du noch mal frägst, kriegst du eine gescheuert.“ Der Journalist hatte sich zuvor mehrfach nach der Zukunft von Hertha-Trainer Sandro Schwarz erkundigt, was Bobic offenbar nicht passte.

Der frühere Manager der Berliner entschuldigte sich später, nachdem er am Tag des Derbys beurlaubt worden war. Das geschah über die Bild-Zeitung. Die Frage, ob sich Bobic mit seiner Drohung um eine Abfindung gebracht hat, die rund eine Million Euro betragen soll, wird wohl ein Arbeitsgericht klären.

Stürmer Niederlechner wollte jedenfalls nichts zu Bobics Rauswurf sagen. Er sprach lieber über das Bundesligaspiel in Dortmund am Sonntag (17.30 Uhr/Dazn), wo Hertha in den sozialen Medien und auch sonst wieder Herzchen und Minimum ein Punkt zufliegen sollen: „Wir müssen auf alle Fälle mutig agieren. Wenn man Dortmund spielen lässt und nur abwartet, können wir die Minuten abzählen, bis es scheppert.“