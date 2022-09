Hertha BSC: Ein vom Präsident gepflanzter Apfelbaum als Zeichen der Hoffnung

Am Dienstag hat Kay Bernstein einen Apfelbaum vor der Geschäftsstelle von Hertha BSC gepflanzt. Ob Zufall oder bewusst gewählt: Der noch junge Baum trug bereits vier Äpfel und hatte damit genauso viele Früchte an den noch zarten Ästen wie Hertha in der Bundesligatabelle auf dem Konto. Drei davon sammelte die Mannschaft am vergangenen Spieltag mit dem Sieg beim FC Augsburg.

Für Bernstein Grund genug, sein Versprechen, welches er im Rahmen der Feierlichkeiten zum 130. Jubiläum des Vereins gegeben hatte, in die Tat umzusetzen und diesen jungen Baum in (hoffentlich) fruchtbare Erde zu setzen. „Wir kommen aus einer Phase, in der wir durchaus einen Graben der Zerrissenheit in unserem Verein hatten. Der ist jetzt zugeschüttet und die Herthanerinnen und Herthaner haben symbolisch mit ihren Gießkannen viel Wasser darauf gegossen. Dieser erste Sieg verstärkt die Aufbruchstimmung, deshalb haben wir dieses Bäumchen für uns alle gepflanzt – und jetzt geht es weiter“, sagte Bernstein in einem an die Fans gerichteten Video.

Hertha BSC erwartet 40.000 Zuschauer gegen Leverkusen

In dem wünscht sich der Präsident für den Sonnabend (15.30 Uhr) im Duell mit Bayer Leverkusen auch ein volles Olympiastadion. Jeder solle sich Hertha anschauen, solle sich ein Bild davon machen, welche Entwicklung der Verein in den vergangenen Wochen genommen hat. Die am Donnerstag von Vereinsseite erwarteten 40.000 Zuschauer entsprechen dabei noch längst nicht den Wünschen Bernsteins, sind aber wohl ebenfalls eine Phase der Entwicklung. In den vergangenen Jahren verspieltes Vertrauen müssen Vorstand und die Mannschaft erst wieder zurückgewinnen. Ein nach außen sichtbarer und um Kommunikation bemühter Präsident ist da ebenso hilfreich wie ein Team, das den ersten Saisonsieg eingefahren hat.

Nun wissen die Verantwortlichen aber auch, dass ein solcher Erfolg nur der Anfang sein kann. Neben allem Einsatz auf dem Platz erwarten die Fans auch Konstanz und Erfolge. Wäre ein Duell mit einem Champions-League-Teilnehmer in einer noch immer fragilen Situation normalerweise nicht das, was man sich wünscht, um dem ersten Sieg einen weiteren folgen zu lassen, scheinen die kriselnden Leverkusener gerade rechtzeitig nach Berlin zu kommen. Genau wie Hertha im DFB-Pokal bereits ausgeschieden, in der Bundesliga erst drei Punkte geholt und am Mittwoch in Brügge in der Champions League verloren – Anspruch und Wirklichkeit klaffen bei der Bayer-Elf gerade weit auseinander.

Sandro Schwarz will sich nicht blenden lassen

Aber: „Wir dürfen uns nicht von den Ergebnissen blenden lassen“, sagt Hertha-Trainer Sandro Schwarz, „wir wissen, dass sie eine sehr hohe individuelle Qualität und viel Geschwindigkeit haben.“ Dem kann Hertha BSC im Moment zumindest einen Stimmungsaufheller durch den Sieg in Augsburg und eine neu gewonnene Geschlossenheit innerhalb der Mannschaft und des Vereins entgegenstellen. Da passte es ganz gut ins Bild, dass Präsident Kay Bernstein nicht nur am Dienstag einen Baum pflanzte, sondern am Donnerstag zu seinem Geburtstag allen Vereinsangestellten eine Runde Döner spendierte. „Nah zusammenzustehen ist wichtig“, sagte Schwarz. Besonders dann, wenn etwas wachsen soll.