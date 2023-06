Weshalb Stürmer Ngankam und ein Adler Hertha BSC in ein Dilemma stürzen

Der Berliner Stürmer tritt mit der U21 bei der Europameisterschaft an. Frankfurt will ihn verpflichten. Dabei könnte Hertha ihn weiterhin richtig gut brauchen.

In den vergangenen Tagen hat Jessic Ngankam immer mal wieder Bilder aus dem Trainingslager der U21-Fußballnationalmannschaft gepostet, für die an diesem Donnerstag das erste Spiel in der Europameisterschaft gegen Israel (18 Uhr, Sat.1) ansteht, Partien gegen Tschechien und England folgen. Dabei ist eine kleine Social-Media-Diskussion über den Adler entstanden. Wobei am Ende nicht ganz klar geworden ist, ob es sich um den Bundesadler handelt, den Hertha-Stürmer Ngankam auf den Nationaltrikot trägt. Oder um Steinadler Attila, das fliegende Echt-Tier-Maskottchen, das Eintracht Frankfurt bei Heimspielen üblicherweise als Unterstützung von außen im Stadion aufbietet.

Die Verwechslungsgefahr liegt in etlichen Medienberichten begründet, nach denen nicht nur der 1. FC Union, sondern vor allem Eintracht Frankfurt vehement um die Dienste des 22-Jährigen wirbt, der seit 2006 (mit einem Jahr Unterbrechung) für Hertha BSC spielt. So soll Ngankam der Wunschspieler von Frankfurts neuem Coach Dino Toppmöller sein.

Jessic Ngankam hat alle Nachwuchsteams von Hertha BSC durchlaufen

Ngankam, der alle Nachwuchsteams von Herthas Akademie durchlaufen hat, wird – spätestens seit er 2020 erstmals in den Kader von Herthas Profimannschaft berufen wurde – als eines der größten deutschen Talente im Sturm gehandelt. Zuvor war er 2018 bei Trainer Michael Hartmann Deutscher A-Jugend-Meister und 2019 Torschützenkönig der Junioren-Bundesliga Staffel Nordost geworden. Der Coach lobte damals: „Jessic besitzt eine tolle Einstellung. Er hat eine sehr gute Physis, ist äußerst schussstark.“

Nachdem er 2021 das wichtige Siegtor beim 2:1 gegen Schalke geschossen hatte, sagte Ngankam: „Das ist ein sehr, sehr, sehr, sehr schönes Gefühl. Ich bin ein richtiger Herthaner. Umso stolzer bin ich, der Mannschaft ein bisschen geholfen zu haben.“

Als er seine Knieverletzung aus der Vorbereitung überwunden hatte, gehörte der Deutsch-Kameruner in der Rückrunde der vergangenen Abstiegssaison zu den wenigen Profis, die mit Kampfkraft, Körperlichkeit und Einsatz beeindruckten – außerdem schoss er vier Tore und bereitete zwei vor. Die Fans haben ihn als richtigen Herthaner ins Herz geschlossen. Als richtiger Herthaner klopfte er sich im Olympiastadion wild mit der Hand aufs Herz, an die Stelle, an der das Hertha-Emblem prangt. Und es ist noch gar nicht so lange her, dass Ngankam erzählte: „Ich habe zu Hause ein Foto mit Marcelinho, das nach meinem ersten Sichtungstraining bei Hertha BSC entstanden ist. Da war ich gerade einmal fünf Jahre alt. Ich bin Herthaner und lebe meinen Traum!“

U21-Trainer Antonio Di Salvo lobt Jessic Ngankam

Dieser Herthaner bringt seinen Klub in ein riesiges Dilemma. Eigentlich wäre er für den Neustart in der Zweiten Liga der perfekte Repräsentant des Berliner Weges, Identitätsfigur, Akademie-Vorbild, ein Stürmer mit Potenzial, über den die HipHopper von Etekogang rappten: „Ich dribbel mich durch wie Kingsley Coman, ich mach’ die Tore wie Jessic Ngankam.“ Andererseits könnte die klamme Hertha durch den Verkauf des Berliners mit Vertrag bis 2025 frisches Geld für die wirtschaftliche Konsolidierung erhalten. Eine Ablöse im mittleren einstelligen Millionenbereich soll im Raum stehen. Womöglich kann der Klub aus dem Westend gar nicht anders, als Ngankam zu verkaufen. Aber wie will er das den Fans erklären?

Im März gelang Ngankam beim 2:2 im EM-Test gegen Japan sein erstes Tor für die U21 und Bundestrainer Antonio Di Salvo lobte: „Er hat alle Attribute, die man als Mittelstürmer braucht.“ Das haben sie offenbar auch bei Eintracht Frankfurt bemerkt. Ein User schreibt auf Ngankams Account: „Bleib bei Hertha! In guten wie in schlechten Zeiten. Wenn nicht, baller jetzt alles weg, damit wir wenigstens einen gerechten Preis erhalten!“ Wie die Entscheidung ausfällt, ist noch offen. Klar ist aber, dass Ngankam ebenso wie Marton Dardai wegen der U21-EM in Rumänien und Georgien bei Herthas Trainingsauftakt am Montag auf dem Schenckendorffplatz fehlen wird.