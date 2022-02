Berlin-Westend - Die beste Nachricht aus Sicht von Hertha BSC am 23. Spieltag gab es bereits am Sonnabend. Die direkte Konkurrenz im Abstiegskampf der Bundesliga konnte nicht wirklich Boden auf die Berliner gut machen. Während der FC Augsburg zu Hause gegen den SC Freiburg verlor, kassierte der VfB Stuttgart einen späten wie herben Dämpfer, indem er in der Nachspielzeit beim 1:1 gegen den VfL Bochum durch einen verwandelten Foulelfmeter zwei Punkte verlor. Die schlechte Nachricht für Hertha folgte am Sonntagabend. Die Blau-Weißen konnten die Patzer nicht nutzen, verloren gegen RB Leipzig mit 1:6 (0:1). Damit bleibt das Team von Trainer Tayfun Korkut in der Rückrunde weiter sieglos. Die mehr als magere Bilanz nach dem schwachen und chancenlosen Auftritt gegen die Sachsen: Sechs Spiele, vier Niederlagen, zwei Punkte.

Viel Hoffnung, die nun seit mehr als zwei Monaten andauernde sieglos Serie zu beenden, gab es vor dem Anpfiff wahrlich nicht. Zum einen folgte auf die sowohl spielerisch als auf kämpferisch desolate Darbietung beim Tabellenschlusslicht Greuther Fürth die harte Kritik von Investor Lars Windhorst, der regelrecht mit Hertha BSC abrechnete, indem er dem Klub „Machterhalt“ und „Klüngelei“ vorwarf, sein 374-Millionen-Investment als Fehler bezeichnete und somit zusätzlich Unruhe sorgte. Zum anderen meldeten sich nach den bereits eh schon wegen einer Corona-Infektion fehlenden Suat Serdar und Vize-Kapitän Niklas Stark noch sechs weitere Profis aufgrund des Virus am Sonnabend ab. „Besondere Situationen erfordern besondere Leistungen“, erklärte Korkut unmittelbar vor Anpfiff im Nieselregen. Er werde der Letzte sein, der jammert. Lieber schien er sich in Galgenhumor zu flüchten: „Guter Gegner, super Wetter, super Platz. Was wollen wir mehr.“

Hertha gehen die Zuschauer aus

Mehr Gegentore als die zuletzt in elf Spielen gegen Leipzig gefangenen 39 wollten nicht viele Fans erleben. Von den wieder zugelassen 10.000 Zuschauern griffen zumindest weder die Dauerkarteninhaber noch die Mitglieder zu, sodass Hertha noch Karten in den freien Verkauf geben musste, um „ausverkauft“ zu melden. Bis die Anwesenden Gegentreffer Nummer 40 erlebten, dauerte es dann am Sonntag 20 Minuten: Benjamin Henrichs, von Yussuf Poulsen im Strafraum bedient, durfte seinen eigenen Nachschuss verwandeln, den Nachwuchsverteidiger Linus Gechter unglücklich und unhaltbar für Torhüter Alexander Schwolow abfälschte.

Wer hier schön Böses ahnte, wurde zumindest in der ersten Halbzeit eines besseren belehrt. Hertha nutzte die kontrollierte und nicht sehr konsequente Spielweise der Gäste unter ihrem Trainer Domenico Tedesco, um durchaus selbst das oder ein andere Mal zumindest gefährlich vor das Tor der Leipziger zu kommen. Die Bemühungen und der alles andere als aussichtslose Pausenrückstand schienen auch Sportchef Fredi Bobic, der durch seinen Kurzurlaub zum Superbowl an der US-Westküste erstmals in die Kritik geriet, Hoffnung zu geben.

Stevan Jovetic trifft für Hertha zum Ausgleich

Auf das Bobics Lächeln auf der Ehrentribüne folgte nach Wiederanpfiff ein tolles Solo von Stürmer Stevan Jovetic, der sich nach der Balleroberung von Santiago Ascacibar in der eigenen Hälfte ein Herz nahm, über den Platz bis rund 20 Metern vor das Leipziger Tor marschierte und mit etwas Glück zum 1:1 traf (48.) Leipzigs Josko Gvardiol hatte den flachen Fernschuss des Montenegriners noch abgefälscht.

Hertha spielte fortan euphorisiert, Jovetic ließ gleich zwei Großchancen liegen (50./52.). Doch auf das fehlende Quäntchen Glück, folgte prompt die kalte Dusche. Marc Kempf foulte den frei auf das Tor zulaufenden Christopher Nkunku, sodass Schiedsrichter Patrick Ittrich keine Wahl blieb, als auf den Punkt zu zeigen und den im Winter aus Stuttgart verpflichteten Innenverteidiger vom Platz zu stellen. Nkunku verwandelte dern Elfmeter sicher zum 1:2 (64.) und durfte nur drei Minuten später nach einem blitzsauberen Angriff und nach Pass des eingewechselten Dani Olmo zum 1:3 einschieben.

Hertha geht gegen RB unter

In Unterzahl kam es knüppeldick für die Berliner. Schwolow entschärfte noch den Versuch von André Silva, doch Olmo zimmerte den Nachschuss unter die Latte zum 1:4 (74.). Den 44 Gegentreffer gegen RB Leipzig schenkte Hertha Amadou Haidara ein (82.). Ascacibars rüdes Einsteigen gegen Poulsen im Mittelfeld bewerte Ittrich zunächst mit der nächsten Roten Karte, bevor er sich vom Video-Assistent und nach Betrachtung der TV-Bilder für Gelb entschied. Den letzten Nackenschlag für die Berliner besorgte Poulsen, der den Ball an Schwolow zum 1:6 gekonnt ins Tor lüpfte (88.)

Obwohl – dank der Schützenhilfe des verliehenen Herthaners Eduard Löwen, der den Elfmeter der Bochumer in Stuttgart nervenstark wie lässig verwandelte, – ein Abrutschen auf den Relegationsplatz verhindert wurde, funkt Hertha nach dem Debakel gegen RB SOS. Denn die Luft im Tabellenkeller wird immer dünner. Ein Pünktchen Vorsprung auf Augsburg und den Relegationsplatz, immerhin noch vier Punkte auf den VfB, bevor es am kommenden Wochenende (Sonnabend, 15.30 Uhr, Sky) zum SC Freiburg geht.