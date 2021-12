Berlin-Westend - Hertha atmet auf. Im zweiten Spiel unter dem neuen Cheftrainer Tayfun Korkut gelingt den Berlinern der erste Sieg. Im absoluten Muss-Spiel gegen Arminia Bielefeld gewinnt Hertha BSC 2:0 (0:0). In einer umkämpften Partie erzielten die Stürmer Stevan Jovetic (53.) sowie der eingewechselte Davie Selke (90.+5) die Treffer des Abends. Durch den Sieg verschafft sich Hertha etwas Luft im Tabellenkeller und belohnte sich vor 5000 Zuschauern im Olympiastadion für eine kämpferisch und auch spielerisch ordentliche Leistung mit dem Premierensieg unter Korkut. „Glückwunsch an die Mannschaft. Das war letztlich hochverdient, auch wegen der Art und Weise, wie wir uns Torchancen herausgespielt haben“, erklärte der 47 Jahre alte Übungsleiter zufrieden. „Wir haben über 90 Minuten die Linie nicht verlassen. Wir wollten dominant auftreten, das hat die Mannschaft sehr gut gemacht.“

Der Nachfolger von Pal Dardai musste nach dem 2:2 in Stuttgart in der Vorwoche kurzfristig ohne die Außenverteidiger Peter Pekarik (Muskelprobleme) und Maximilian Mittelstädt (Erkältung) auskommen. Arminia-Trainer Frank Kramer vertraute der gleichen Startelf, die in der Vorwoche ein 1:1 gegen den 1. FC Köln geholt hatte.

Suat Serdar vergibt Hertha-Führung

„Es wird wichtig sein, dass wir geduldig sind und gleichzeitig zielstrebig“, hatte Korkut im Vorfeld gefordert. Sein Team setze das zunächst auch gut um und kam in der Anfangsviertelstunde zu drei guten Chancen durch Niklas Stark (10.) und Suat Serdar (12. und 14.). Bei Serdars zweiter Möglichkeit rettete Joakim Nilsson auf der Linie per Kopf für den bereits geschlagenen Arminia-Torhüter Stefan Ortega.

Erst danach fanden auch die Gäste besser ins Spiel, auch wenn sie große Schwierigkeiten hatten, sich klare Torchancen herauszuspielen. Zumindest kamen die Bielefelder etwas mehr in Ballbesitz und näherten sich dem gegnerischen Tor zunehmend an.

Imago Perfekte Technik: Stevan Jovetic trifft für Hertha BSC zum 1:0 gegen Arminia Bielefeld.

Stevan Jovetic trifft erneut für Hertha

Acht Minuten nach dem Seitenwechsel belohnten sich die Berliner mit dem Führungstreffer. Nach einer schönen Kombination war es Belfodil, der Jovetic den Ball auflegte. Der Montenegriner traf aus rund zwölf Metern ins rechte Eck. Bereits in Stuttgart traf der im Sommer aus Monaco gekommene Angreifer doppelt. Erst nach der Berliner Führung drückten die Gäste mehr aufs Tempo. Der kurz zuvor eingewechselte Florian Krüger traf in der 65. Minute mit dem ersten gefährlichen Schuss der Arminen auf das Tor der Herthaner nur das Außennetz.

Doch auch Hertha blieb mit einem feinen Kombinationsspiel torgefährlich. Nach einem Freistoß setzte Kapitän Dedryck Boyata den Ball per Kopf nur knapp neben das Tor, der eingewechselte Krzysztof Piatek scheiterte in der 83. Minute frei vor Ortega. So musste Hertha bis zum Schluss um den fünften Saisonsieg zittern, ehe Selke mit einem fulminanten Schuss für klare Verhältnisse sorgte. Bereits am kommenden Dienstag (20.30 Uhr) geht es für Hertha in Mainz weiter.