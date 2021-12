Stuttgart - Wirklich viel Zeit hatte Tayfun Korkut wahrlich nicht. Lediglich vier Übungseinheiten und ein Abschlusstraining blieben dem Cheftrainer von Hertha BSC mit seinen neuen Spielern, um sie als Nachfolger von Pal Dardai auf das richtungsweisende Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart vorzubereiten. Das ist offenkundig nicht genug, um tiefgreifende Veränderungen vorzunehmen. Sei es an der Taktik, am System oder an der zuletzt stark angekratzten Psyche der Berliner Profis. Nach 90 Minuten im ehemaligen Neckarstadion lässt sich festhalten: Der berühmte Trainer-Effekt blieb beim 2:2 (1:2) aus. „Wir wollten gewinnen“, erklärte Marco Richter nach Abpfiff mit gemischten Gefühlen. Denn: „Wir machen wieder zu leichte Fehler und bekommen blöde Gegentore. Dann sind wir aber zurückgekommen.“

Der Wechsel auf dem Chefsessel spiegelte sich in Korkuts Geburtsstadt gegen seinen ehemaligen und letzten Arbeitgeber wider. Der 47-Jährige veränderte bei seinem Debüt Herthas Startelf auf vier Positionen. Im Vergleich zum 1:1 gegen Augsburg fehlten Suat Serdar (Erkältung), Niklas Stark, Jurgen Ekkelenkamp und Maximilian Mittelstädt (alle Bank) und Lucas Tousart nach einem positiven Corona-Test. Dafür kehrte Kapitän Dedryck Boyata nach Rotsperre zurück, ebenso begannen Vladimir Darida, Ishak Belfodil und Myziane Maolida, der unter Dardai überhaupt keine Rolle spielte.

Hertha verschläft den Start in Stuttgart

Korkut erklärte, er wolle angesichts des viertältesten Kaders der Liga vor allem die Erfahrung der Hertha-Profis nutzen. Dass auch eine gewisse Reife nicht vor eklatanten Fehlern schützt, zeigte sich bereits nach einer Viertelstunde. Nach dem ersten richtigen Vorstoß ließen sich die Berliner geradezu grotesk auskontern. VfB-Verteidiger Waldemar Anton hatte nach der Balleroberung am eigenen Strafraum viel zu viel Platz, marschierte durchs Mittelfeld und bediente mit einem Schnittstellenpass Omar Marmoush, der der weitaufgerückten Hertha-Abwehr davonlief und Torhüter Alexander Schwolow keine Chance ließ – 0:1 (15.).

Die bereits unter Dardai wenig sattelfeste Defensive agierte auch im Anschluss zu naiv, entsprechend leicht erzielten die Stuttgarter nur vier Minuten später das zweite Tor. Philipp Förster spazierte durch das Mittelfeld, traf aus 18 Metern und ohne Gegenwehr zum 0:2.

Stevan Jovetic bringt Hertha zurück

Hertha wachte erst nach 30 Minuten auf. Und erzielte ein Tor. Doch der Video-Assistent griff nach dem feinen Schlenzer von Ishak Belfodil von der linken Strafraumkante ein, verweigerte den Anschlusstreffer, da Vladimir Darida im Abseits und im Sichtfeld von Florian Müller stand. Korkut ärgerte sich zurecht, da der VfB-Keeper den Ball wohl so oder so nicht erreicht hätte. Beim fast identischen Treffer von Stevan Jovetic hatte niemand Einwände, sodass Hertha noch vor der Pause neue Hoffnung schöpfte (40.).

Doch auch im zweiten Abschnitt offenbarte sich zunächst einmal mehr, wie schwer es Hertha fällt, vor das gegnerische Tor zu kommen. Das registrierte auch Korkut, der erst Ekkelenkamp für Maolida brachte, später Kevin-Prince Boateng und Niklas Stark für Richter und Jordan Torunarigha. Und tatsächlich bekamen die Berliner nachdem aufgrund von Abseits aberkannten Doppelpacks von Marmoush (66.) wie schon in der ersten Halbzeit mehr und mehr Zugriff auf das Spiel. Allen voran Jovetic beschäftigte die Abwehr der Gastgeber. Scheiterte der Montenegriner noch mit einem direkten Freistoß am guten Reflex von Müller, drückte er den Ball nach einer Flanke von Marvin Plattenhardt und reichlich Kuddelmuddel im VfB-Strafraum zum 2:2 über die Linie (76.).

Weil Stuttgart danach völlig von der Rolle war, witterte Korkut Morgenluft und trieb seine Spieler von der Seitenlinie nach vorne. Doch weil richtige Chancen nicht dabei heraussprangen und seine Elf auch die letzte Drangphase des VfB überstand, blieb es beim Remis. „Kompliment an die Mannschaft. Sie haben auch nach dem 0:2 weiter Fußball gespielt. Der Punkt ist hochverdient“, lobte Korkut die Moral seiner Elf. Mit Blick auf kommenden Sonnabend, wenn Tabellennachbar Arminia Bielefeld (Sonnabend, 15.30 Uhr, Sky) im Olympiastadion aufschlägt, sagte Korkut: „Die Spieler haben Qualität. Jetzt müssen wir den nächsten Schritt machen.“